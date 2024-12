Romantyzuj życie - zachowanie ludzi atrakcyjnych

W procesie budowania pewności siebie istotne jest to, jak postrzegasz swoją codzienność. Jeżeli uważasz, że każda czynność i obowiązek są męczące i sprawiają ci utrapienie, to również gorzej będziesz postrzegać samą siebie. Postaraj się doceniać drobne rzeczy i szukać pozytywów w prostych czynnościach. Budząc się rano, nie skupiaj się na tym, ile spraw masz do załatwienia, a ile możliwości czeka cię danego dnia. Szukając stylizacji, nie zamęczaj się tym, że masz za dużo ubrań, a doceń to, że masz tak szeroki wybór. Natomiast czekając w kolejce do kasy, pomyśl, że masz chwilę dla siebie i swoich myśli. Każda czynność może być piękna i wyjątkowa, kluczowe jest to, jak kreujesz swoją rzeczywistość. Osoby, które są wdzięczne, widziane są w oczach innych, jako bardziej atrakcyjne.

Celebruj drobne chwile Getty Images

Podejmuj samodzielne działania. Nie patrz na innych

Samowystarczalność jest istotną cechą, którą posiadają osoby pewne siebie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli chcesz spróbować, np. czegoś nowego, to nie czekaj, aż ktoś zrobi to z tobą. To jest twoja, realna potrzeba i postaraj się ją spełnić. Bagatelizowanie swoich pragnień i uzależnianie podejmowanych działań od innych źle wpływa na samoocenę. Boisz się, że zrobisz z siebie "głupka" i nikt cię nie wesprze? Bądź sama dla siebie podporą i uwierz w swoje możliwości. Jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz, a próbowanie nigdy nie jest głupie. Nikt nie urodził się w czymś mistrzem, a wszystko wymaga czasu i treningu. Uważasz, że coś sprawi ci radość? Brnij w to i nie patrz na innych - tak postępują pewni siebie ludzie.

Kupuj sobie prezenty - jesteś ważna

Obdarowujesz swoich bliskich podarunkami bez okazji? Możesz robić to też dla siebie. Kupowanie sobie prezentów jest widziane w oczach innych, jako zachowanie osób pewnych siebie. Pokazujesz wtedy sobie i innym, że zasługujesz na to co najlepsze. Sprawianie sobie przyjemności jest bardzo ważne, a zwłaszcza, gdy jesteśmy na drodze, aby uwierzyć w swoją wartość. Pokazujesz sobie samej wtedy, że nie powinnaś akceptować w życiu minimum, a wręcz przeciwnie - zasługujesz na wszystko, czego sobie wymarzysz. Nie tylko będziesz wyglądać lepiej w oczach innych, ale także zaczniesz przyciągać do siebie ludzi, którzy będą lepiej cię traktować.

Od czasu do czasu kup sobie upominek Getty Images

Inwestuj w siebie. Rozwój to klucz do pewności siebie

Nie zapominaj o tym, że życie wciąż się toczy i warto wyznaczyć sobie cele. Osoby, które wiedzą, czego chcą od życia, przyciągają do siebie innych ludzi. Jeśli zależy ci na tym, aby być bardziej pewną siebie, to zacznij skupiać się na sobie i zadaj sobie pytanie: “do czego w życiu dążę?". Jeśli mniej więcej wiesz, co chcesz osiągnąć, to nie zatrzymuj się na tym. Zainwestuj w swój rozwój i biegnij przed siebie. Istotne jest, abyś doceniała małe sukcesy i nie zniechęcała się, gdy coś idzie nie po twojej myśli. Czasem na drodze będziesz napotykać problemy, jednak warto z nimi walczyć - potem będziesz dumna z siebie, że dałaś sobie radę. Nic nie wzmacnia tak pewności siebie, jak sukces.

Spójrz w lustro i powiedz coś miłego

W drodze do zbudowania wysokiej i zdrowej samooceny jest to, jak postrzegasz siebie i odbierasz komplementy. Wiele osób miewa problemy z tym, aby wskazać, co w sobie lubią. Nie bądź taką osobą - spójrz w lustro i pomyśl, co ci się najbardziej podoba. Mów do siebie miłe rzeczy, takie jak:

"lubię siebie",

"jestem ważna",

"jestem piękna",

"jestem dobrym człowiekiem",

"jestem tego warta",

"dam sobie radę nawet jeśli jest ciężko",

"zasługuję na to, co najlepsze".

Pamiętaj, że to jak postrzegają cię inni, zaczyna się w twojej głowie. To jak traktują cię ludzie, jest odbiciem tego, co o sobie myślisz. Jeżeli, ktoś cię nie docenia, bardzo prawdopodobne jest to, że sama tego nie robisz. Uwierz w siebie i doceń swoje piękno, a inni też to zauważą.

Dbaj o siebie, w każdy możliwy sposób 123RF/PICSEL

