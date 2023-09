Alicja Resich - "Zbliżenia"

Cykl podcastów video Alicji Resich pokazuje największe gwiazdy w Polsce z niedostępnej dla większości osób i mediów strony. Jakimi wartościami kierują się w życiu? Co daje im szczęście? Które doświadczenia i relacje ukształtowały ich biografie i wpłynęły na kierunek rozwoju? Rozmowy Alicji Resich z artystami i przedstawicielami show-biznesu motywują i zachęcają do działania i rozwoju. W cyklu podcastów video osobowości ze świata kultury i show-biznesu dzielą się najważniejszymi doświadczeniami oraz ujawniają wartości i cechy, które doprowadziły je do obecnego miejsca w karierze i życiu.

Paweł Deląg rozwijał karierę w Rosji. Wybuch wojny przekreślił wszystko

Paweł Deląg to aktor, reżyser i producent filmowy najbardziej znany z roli Marka Winicjusza w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza "Quo Vadis?". Deląg grał rownież w nagrodzonym Oscarem filmie "Lista Schindlera" oraz w takich produkcjach jak "Killer", "Chłopaki nie płaczą", czy "Zróbmy sobie wnuka". Od dziesięciu lat Deląg rozwijał swoją karierę również za wschodnią granicą - łącznie zagrał w ponad 60 filmach produkowanych w Rosji, Ukrainie i Białorusi. W 2013 roku zamieszkał w Moskwie. W rozmowie z Alicją Resich wyznał, jaki wpływ na jego życie miał wybuch wojny w Ukrainie, po którym zdecydował się zawiesić swoją pracę w Rosji:

Po prostu się wku***łem 24 lutego, kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie, a raczej kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Dla mnie to był szok - mocna cenzura w moim życiu, bo nagle zasłony opadły, została przekroczona czerwona linia - bo się zabija, bo się bombarduje miasta, bo doszło do czegoś, czego w ogóle nie spodziewałem się, że zobaczę w moim życiu, ponieważ byłem mocno związany z tym rynkiem

Po wybuchu wojny w Ukrainie aktor i producent filmowy zrezygnował ze wszystkich swoich kontraktów w Rosji, by okazać wsparcie zaatakowanej Ukrainie. W rozmowie z Alicją Resich opowiada, na czym obecnie skupia się jego kariera i w jakich produkcjach będzie można go zobaczyć w najbliższym czasie.

