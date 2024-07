Aż 8 na 10 Polaków przyznaje, że decyzję o zakupie danej rzeczy odwleka do momentu ogłoszenia przez sklep promocji lub wyprzedaży. Natomiast 62 proc. respondentów wskazuje, że najchętniej korzystają z promocji posezonowych , ponieważ kojarzą im się one z największymi obniżkami cen - wynika z raportu przygotowanego w 2018 r. przez KPMG.

"Na czerwonej cenie widzimy, że kupując teraz tę sukienkę, możemy zaoszczędzić 10 zł . Cena 50 zł jest przekreślona , a nowa wynosi 40 zł . Po odklejeniu naklejki na papierowym kartoniku ukazuje nam się informacja, że sukienka kosztowała 40 zł . Wygląda to tak, jakby żadnej promocji nie było!" - relacjonuje swoją wyprawę do Pepco dziennikarka Faktu.

"Tych sukienek nie było na liście przecen (sprzedajemy je jako nowości we właściwej, niższej, cenie), a nowa naklejka wynikała z korygowania cen, które błędnie wprowadzono do systemu. Została do niego wprowadzona nieprawidłowa cena i pracownicy przywracali właściwą, zgodną z metką, co oznacza, że naklejka została w niewłaściwy sposób wygenerowana" — uściśla przedstawicielka Pepco, której wypowiedź przytoczono na łamach Faktu.