Czy rzeczywiście bez przyjaźni nie da się żyć? Osoby spod tych trzech znaków zodiaku nie potrzebują relacji przyjacielskich - są typami osób, które bardzo cenią sobie wolność i niezależność

Panna (23 sierpnia - 22 września) - nie oczekuj zaufania od osób spod tego znaku

Panny są nadzwyczaj inteligentnymi osobami, które bardzo cenią sobie niezależność oraz spokój. Osoby o takim znaku zodiaku od razu wyczuwają próby manipulacji i nieszczere intencje, dlatego mają problemy z zaufaniem do innych.

Panny mają ogrom przemyśleń na temat swojego życia, cenią sobie życiową harmonię bez zbędnego chaosu. Właśnie dlatego nie lubią częstych rozmów, w żadnym wypadku nie tolerują plotek.

Zdjęcie Panna - znak zodiaku, który ma problemy z zaufaniem. / 123RF/PICSEL

Jakie jest znaczenie godzin? Uważaj, jeśli zobaczysz te cyfry na zegarku Zodiakalne Panny są poirytowane bezsensownym gadaniem o "niczym". Osoby spod tego znaku zodiaku nie mają zbyt wielu przyjaciół, a jeśli posiadają, to tylko takich spokojnych, lubiących rozmawiać na poważne tematy.

Osoby spod znaku Panny stronią od większych tłumów, w tym od imprez. Zawierając przyjaźń z Panną, przygotuj się na wieczory w domowym zaciszu.

Panny bardzo źle znoszą krytykę, narzucają innym swoje zdanie i nie tolerują odmowy. Te cechy zdecydowanie nie pomagają w relacjach przyjacielskich, które wymagają kompromisów i luźnych rozmów.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia) - przyjaciel wszystkich i nikogo

Zodiakalny Strzelec jest specyficzny, zawsze musi znajdować się w centrum uwagi. Osoba spod tego znaku to dusza towarzystwa, lubi być popularna i adorowana. Właśnie dlatego trudno o prawdziwą przyjaźń ze Strzelcem.

Strzelec w całej swojej popularności lubi wolność, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Osoba o tym znaku zodiaku niekoniecznie przywiązuje się do jednego przyjaciela, woli towarzystwo wielu znajomych.

Zdjęcie Strzelec, czyli prawdziwa dusza towarzystwa. / 123RF/PICSEL

Strzelec ma duże obawy, jeśli chodzi o poważne rozmowy, udzielanie pomocy czy częste spędzanie czasu z jedną osobą. Właśnie dlatego poszukuje przyjaciela pozwalającego na swobodę w relacji.

Strzelec zdecydowanie szybciej wybierze się na imprezę niż do przyjaciela, który ma problem. Nie warto oczekiwać od Strzelca zaangażowania w relację przyjacielską, lepiej pozostać z nim w kontaktach koleżeńskich.

Wodnik (21 stycznia - 19 luty) - ponad wszystko ceniący wolność

Wodnik to kolejna osoba, która za najważniejszą wartość uważa wolność. Czym prędzej ucieknie od przyjaciela wywierającego presję i nastawionego na przeprowadzanie poważnych rozmów.

Zodiakalny Wodnik mówi wprost, że najbardziej ceni sobie niezależność i nie lubi przywiązywać się do kogokolwiek. Z tego powodu to on wybiera sobie przyjaciół, nigdy nie jest na odwrót.

Zdjęcie Wodnik jest osobą, która potrzebuje wolności i niezależności. / 123RF/PICSEL

Wodnik żyje dniem dzisiejszym i stroni od wszelkich problemów, szczególnie cudzych. Problemowy przyjaciel nie będzie odpowiednią osobą dla Wodnika - życiowego optymisty.

Przyjaźń z Wodnikiem może być udana, jeśli nie lubimy rozmawiać o swoich problemach lub nie zważamy na nie w życiu. Wodnik na pewno nie będzie osobą pocieszającą, chętną do pomocy w zmartwieniach.

