Spis treści: 01 Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Panny

02 Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Panny

03 Kto pasuje do Panny?

04 Kto nie pasuje do Panny?

05 Pan Panna - jaki jest w łóżku?

06 Panna - horoskop na 2023 rok. Pora w końcu wyjść przed szereg

Pan Panna jest dość skromny i nie jest zalotnym mężczyzną, ale nadrabia inteligencją i zdolnością do zgadywania życzeń. Cały czas będzie upewniał się, czy wszystko jest w porządku. Wykonuje wiele "zakulisowych" prac, czasami możesz nawet nie zauważyć wszystkiego, co robi dla waszego związku. Jest też dowcipny więc na pewno cię rozśmieszy. Chce słuchać i uczyć się, a najbardziej interesuje go zdobywanie wiedzy na twój temat. Bądź pewna, że zapamięta wszystko. Każdy detal. Nie próbuj go okłamywać.

Pan Panna jest perfekcjonistą. Chce być najlepszy i... być z kimś najlepszym. Jeśli z tobą jest, możesz sobie pogratulować, na pewno ma cię za ósmy cud świata. Jest łasy na pochwały, czeka na podziękowania. Jeśli ich nie usłyszy, może sięgnąć po arsenał pasywno-agresywnych zagrywek, uważaj na to, to nic przyjemnego.

Najlepsze cechy mężczyzny spod znaku Panny

Zdjęcie Chłopak spod znaku Panny szuka ideału / 123RF/PICSEL

Mężczyźni urodzeni pod znakiem Panny są praktyczni, odpowiedzialni i niezawodni. Kiedy coś obiecają, dotrzymują obietnicy. Pomagają w każdy możliwy sposób. Panny to świetni pracownicy i szefowie, ponieważ są to ludzie ponadprzeciętnie zorganizowani i niezawodni. Zwracają baczną uwagę na szczegóły, często takie, które inni przegapiają. Są też brutalnie szczerzy. Zwykle wygrywają na argumenty, ponieważ potrafią przedstawić fakty w jasny i zrozumiały sposób.

Najgorsze cechy mężczyzny spod znaku Panny

Zdjęcie Mężczyźni spod znaku Panny nie znają kompromisów / 123RF/PICSEL

Mężczyźni spod znaku Panny są uparci. Zakładają, że zawsze mają rację, więc w ich przypadku kompromis nie wchodzi w grę. Starają się jednak być pokorni i nie przechwalać się swoimi osiągnięciami, nawet jeśli pękają z dumy. Swoje emocje zachowują dla siebie. Wysoko stawiają poprzeczkę, nie tylko sobie, ale i swoim partnerkom. Wszystko musi być tak, jak oni chcą. Wolą zrobić sami, żeby przypadkiem nie było zrobione źle.

Kto pasuje do Panny?

Do Panny świetnie pasuje Byk. To znaki, które szanują się nawzajem, przyjmują się z całym dobrodziejstwem. Łączy je podejście do etyki pracy i jakości. Podobnie Panna dogada się z Koziorożcem - ta dwójka zgadza się w podejściu do ciężkiej pracy, są ambitni i mają podobne sekrety. Kolejnym dobrym połączeniem będzie Rak. Panna jest praktyczna i uczuciowa, Rak jest emocjonalny i tworzy intymną atmosferę. Razem stworzą świetny zespół. Panny mogą również dogadać się ze Skorpionem. Panna dobrze dogada się też z Rybami. Oba chcą pomagać innym, ale marzycielskie Ryby mogą pomóc logicznej Pannie nieco się rozluźnić, a z kolei Panna może pomóc Rybom myśleć realistycznie.

Kto nie pasuje do Panny?

Najwięcej pracy w związek z Panną będą musiały włożyć Bliźnięta i Strzelec. Bliźnięta będą Pannę irytować swoją gadatliwością i ruchliwością, ale jeśli uszanują jej granice, uda się uniknąć konfliktu. Pannę będzie też stresować żądny przygód Strzelec. Te dwa znaki będą musiały znaleźć równowagę między sporządzeniem pięcioletniego planu a podjęciem decyzji o podróży bez mapy lub celu podróży.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Pan Panna - jaki jest w łóżku?

Panny kochają seks. To jedyna sytuacja, w której są w stanie odpuścić na chwilę potrzebę kontrolowania wszystkiego. Nie mają nic przeciwko temu, żeby to partnerka przejęła kontrolę w sypialni. Panny potrzebują kogoś, kto zachęci je do życia chwilą i pokaże, jak się relaksować. Chociaż mogą czuć się skrępowani własnym ciałem, nigdy nie zauważą wad swoich partnerów. Całkowicie szanują swoje partnerki. Panny nie są zainteresowane romansami ani spotkaniami na jedną noc. Seks jest dla nich ważny i przeznaczony dla kogoś, kogo kochają. Jeśli wpuszczają kogoś do swojej sypialni, wpuszczają go również do swojego serca.

Panna - horoskop na 2023 rok. Pora w końcu wyjść przed szereg

Zdjęcie Zodiakalne Panny nie szukają przygód na jedną noc / 123RF/PICSEL

Panny powinny jasno określić swoje oczekiwania w związku i wyartykułować je swojemu partnerowi. Jeśli zależy im, aby ukochana osoba spędzała więcej czasu w domu i sprawiedliwie dzieliła z nimi obowiązki, muszą z nią o tym porozmawiać. Sama raczej nie domyśli się, dlaczego są obrażone. Single spod znaku Panny nie mogą w nieskończoność czekać na pierwszy krok potencjalnego partnera. Pora w końcu wyjść przed szereg, zapraszając koleżankę czy kolegę z pracy na kawę.



