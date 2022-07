U Bliźniąt problemy z szefem, u Byka romantyczne chwile. Sprawdź horoskop tygodniowy!

Baran

W tym tygodniu nie za bardzo będziesz wiedział do czego dążysz i czego pragniesz. W pracy będziesz próbował tworzyć swój nowy image, jednak niezbyt zgrabnie będzie ci to szło. Zajęte Barany postarają się być łagodniejsze wobec partnera, ale jego zachowanie szybko będzie go zniechęcać do poprawy. Wolne zaś wejdą w relację, która nie przyniesie pożytku. W weekend będziesz miał okazję wyjechać poza miasto i spędzić miły czas z rodziną.

Byk

Już od samego poniedziałku zabierzesz się za aktywne działanie. W pracy naprawisz to, co zostało zepsute i odbudujesz swoją pozycje. Dzięki zdobytym doświadczeniom poczujesz, że jesteś mądrzejszy! Zajęte Byki staną się bardziej czułe i otwarte na potrzeby partnera. Długie szczere rozmowy na nowo odżywią wasz związek. Wolne zaś umówią się z kimś, kto wcześniej nie był nimi zainteresowany.

Bliźnięta

W tym tygodniu stracisz wiele czasu na niepotrzebne sprawy. W pracy tylko rozmienisz się na drobne i nie wykonasz niczego w całości, co oczywiście spotka się z krytyką szefa. Zajęte Bliźnięta odczują przypływ sił twórczych i podejmą kroki w kierunku ożywienia namiętności w związku. Wolne zaś poznają kogoś, kto pobudzi w nich emocje jakich do tej pory nie zaznały.

Rak

Czeka cię przyjemny tydzień. W pracy albo będziesz na urlopie, albo będziesz miał niewiele do zrobienia. Zajęte Raki odkryją w sobie zdolność rozumienia, dzięki czemu partner nie będzie czuł napięcia w rozmowach. Wolne zaś nie powinny wracać do przeszłości. Tam nie da się już niczego zmienić.

W weekend dobrze ci zrobi relaks na łonie natury z dala od ludzi.

Lew

Lipcowa aura zachęci cię do spojrzenia na pewne sprawy z większego dystansu. W pracy pomylisz się, co do intencji innych, co oczywiście przyniesie rozczarowanie. Zajęte Lwy mają odpowiedni czas, by szczerze porozmawiać z partnerem o łączących ich relacjach. Być może, co u niektórych Lwów nie ma sensu tkwić w nieszczęśliwym związku. Wolne zaś będą miały trudności z okazywaniem swojego zainteresowania płci przeciwnej.

Panna

W tym tygodniu podejdziesz z dystansem do spraw codziennych. W pracy uświadomisz sobie, że to, co najgorsze minęło i twoja pozycja nie jest już zagrożona. Zajęte Panny odważnie spojrzą w przyszłość i ustalą nowy porządek we wzajemnych relacjach. Wolne zaś poznają kogoś, kto zapełni im czas w długie letnie wieczory.

W weekend zregenerujesz siły leniuchując na łonie przyrody.

Waga

Początek tygodnia zaskoczy cię pozytywnymi wydarzeniami. W pracy zmierzysz się z nowymi wyzwaniami6, z którymi doskonale sobie poradzisz. Zajęte Wagi powinny unikać krytykowania partnera, jeśli zależy im na życiu w zgodzie. Wolne zaś nadal będą borykać się z samotnością, która szczególnie w tym letnim okresie im dokucza. W weekend postaraj się tak zorganizować czas, by spędzić go w towarzystwie znajomych, a nie na domowych porządkach.

Skorpion

W tym tygodniu zwiększysz swoje możliwości w każde dziedzinie. W pracy umiejętnie znajdziesz złoty środek na rozwiązanie trudnych spraw. Zajęte Skorpiony nawiążą kontakt z własnymi uczuciami i zrozumieją, że partner jest tym, z którym chciałyby być. Wolne zaś powinny włożyć większy wysiłek w poszukiwanie miłości. W weekend oczekuj dobrych wiadomości związanych z przyszłymi wyjazdami.

Strzelec

Lipcowa aura przyniesie pozytywne odczucia w sferze uczuć. W pracy możesz być nieco zagubiony, ponieważ trudno ci będzie przekonać innych do swoich racji, ale już od środy poczujesz, że jesteś niezastąpiony i inni cenią twoją osobę. Zajęte Strzelce powinny uważać na deklaracje bez pokrycia, bo partner potem ci to wypomni. Wolne zaś poznają kogoś, kto nadaje się bardziej na przyjaciela niż osobę do związku.

Koziorożec

Aura tego tygodnia przyniesie wiele pokus z którymi będziesz musiał walczyć. W pracy postaraj się wykonać to, co należy do ciebie i nie zwalaj swojej roboty na innych. Zajęte Koziorożce będą musiały przeprosić partnera za popełnione błędy, jeśli zależy im na powrocie do bliskości. Wolne zaś będą miały okazję zbliżyć się do kogoś, kto już jakiś czas temu wpadł im w oko.

W weekend doświadczysz wielu przyjemności!

Wodnik

W tym tygodniu rób to, co dla ciebie najważniejsze. W pracy uświadomisz sobie, że twoja pozycja od dawna jest w zastoju i zburzysz stary porządek tworząc zupełnie nowy. Zajęte Wodniki zdolne będą do największych poświęceń, byle tylko odrzucić zwątpienie i nie utracić związku. Wolne zaś doświadczą wielu przeżyć z kimś, kto zupełnie niespodziewanie stanie na ich drodze.

W weekend będziesz miał okazję rozwijać swoje pasje.

Ryby

Lipcowa aura przyniesie nieco problemów związanych ze zrozumieniem innych. W pracy trudno ci będzie przekonać szefa do siebie, bo będzie miał on jednostronne widzenie trudnych spraw, tylko swoje własne. Zajęte Ryby wydadzą błędną opinie na temat partnera i potem trudno im będzie go przeprosić za swoją pomyłkę. Wolne zaś zagubią się w swoich miłosnych poczynaniach. W weekend dobrze ci zrobi pobyt nad wodą.

