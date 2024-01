Spis treści: 01 Nie użalają się nad sobą

02 Nie boją się zmian

03 Nie marnują energii i czasu na sprawy, na które i tak nie mają wpływu

04 Nie żyją po to, by zadowalać innych

05 Nie unikają odpowiedzialności

06 Nie obrażają się

07 Nie wymyślają czarnych scenariuszy

08 Nie skupiają się na tym, co było

Ludzie silni psychicznie nie robią tych rzeczy:

Nie użalają się nad sobą

Rozczarowania i porażki to część naszego życia. Oczywistym jest, że kiedy nas dotykają, jesteśmy załamani i potrzebujemy pocieszenia. Jeśli nie otrzymujemy go od kogoś bliskiego, zaczynamy się nad sobą użalać, a to niestety działa na nas destrukcyjnie. Ludzie silni psychicznie, zamiast użalać się nad sobą, biorą niepowodzenia "na klatę" i idą naprzód.

Nie boją się zmian

Jedyną stałą w życiu jest zmiana. Zmieniamy pracę, środowisko, okoliczności. Naturalnym odruchem jest lęk przed nieznanym. Ludzie silni psychicznie nie boją się zmian, akceptują je i rozumieją, że są konieczne, żeby świat i życie szło do przodu. Wiedzą, jak ważne jest być elastycznym. Zmiana i tak się wydarzy, lepiej to zaakceptować niż z tym walczyć.

Nie marnują energii i czasu na sprawy, na które i tak nie mają wpływu

Czynniki takie jak ruch na ulicach, zgubiony na lotnisku bagaż czy nagła ulewa to nie są sprawy, na które mamy wpływ, a zatem nie powinniśmy pozwalać, żeby wyprowadzały nas z równowagi i rujnowały nam dzień. Silni psychicznie ludzie wiedzą, że w takiej sytuacji lepiej skupić się na własnej postawie, to naprawdę robi różnicę.

Nie żyją po to, by zadowalać innych

Nie ma takiej potrzeby (ani możliwości), żeby wszyscy wokoło byli zadowoleni. Czasem trzeba postawić jasną granicę i powiedzieć "nie". Nie oznacza to bycia nieuprzejmym, czy nieempatycznym. Można być dobrym człowiekiem, który nie boi się wyrażać swojej opinii. Nawet jeśli nie wszystkim się ona podoba.

Nie unikają odpowiedzialności

W obliczu trudności słabi psychicznie ludzie szukają wymówek i próbują odpowiedzialnością obarczyć kogoś innego. Silni psychicznie - przeciwnie, biorą pełną odpowiedzialność za swoje czyny, jeśli to oni zawinili. Przyznają się i skupiają na tym, jak to naprawić.

Nie obrażają się

To, co dostajemy od innych, jest odzwierciedleniem ich charakteru. Kiedy ktoś robi nam krzywdę, to jest to historia o nim, nie ma w tym żadnej naszej winy. Ludzi silni psychicznie doskonale to wiedzą. Mają świadomość, że nie mogą zmienić drugiego człowieka - jego czynów, uczuć. Żyją swoim życiem.

Nie wymyślają czarnych scenariuszy

Każdy z nas martwi się o przyszłość. Rzadko jednak sprawdzają się nasze czarnowidztwa. Czy w związku z tym nie lepiej byłoby zaprzestać marnowania czasu na wymyślanie czarnych scenariuszy? Silni psychicznie ludzie wiedzą, że najlepszym sposobem na wywarcie jakiegokolwiek wpływu na przyszłość jest skupienie się na teraźniejszości.

Nie skupiają się na tym, co było

Kurczowe trzymanie się przeszłości pomaga nam ukoić ból po stracie. Pragniemy, żeby wróciły "dawne czasy", wspominamy, że "kiedyś to było lepiej" itd. Silni psychicznie ludzie wiedzą, że nie ma to na dłuższą metę sensu. Przeszłość trzeba zaakceptować i iść naprzód. Trzeba z przeszłości wyciągać wnioski i wcielać je w życie tu i teraz. Skupiając się na przeszłości, łatwo przegapić możliwości i szanse, jakie daje przyszłość.