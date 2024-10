Powód rozstania to nie rutyna, a... osobisty rozwój

Przez lata mówiło się, że rutyna zabija miłość i to ona jest główną przyczyną rozpadu wieloletnich związków. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez psychologów społecznych wskazują na inny kluczowy czynnik: osobisty rozwój. Osoby, które nie rozwijają się wspólnie, z czasem mogą poczuć, że ich partner przestał być dla nich wsparciem i inspiracją. Z biegiem lat nasze wartości, zainteresowania i cele mogą ewoluować. Kiedy te zmiany nie są w harmonii z naszym partnerem, w związku pojawia się napięcie i poczucie niezadowolenia.

Żeby potwierdzić teorię o rozwoju osobistym, badacze z University of California przeprowadzili ankietę na grupie ponad tysiąca osób w wieku od 40 do 65 lat, które przeszły przez rozwód po wieloletnim związku. Odpowiedzi wskazują, że wielu z nich poczuło, iż ich partner nie jest już tak "atrakcyjny" na poziomie emocjonalnym i intelektualnym jak kiedyś.

Jedna osoba, która stale dąży do rozwoju, po prostu czuje frustrację, jeśli jej partner zostaje w miejscu. Przepaść między ich ambicjami i zainteresowaniami z czasem staje się nie do przeskoczenia, co często kończy się rozstaniem.

Brak komunikacji kluczem do problemów

Choć rozwój osobisty odgrywa ogromną rolę, badania wskazują również, że powodem rozpadów długich związków jest brak komunikacji. Kiedy przestajemy rozmawiać o naszych potrzebach i marzeniach, związki zaczynają się rozluźniać. Psychologowie twierdzą, że pary, które nie dzielą się swoimi emocjami, tracą ze sobą kontakt i przestają odczuwać wzajemną bliskość.

Badania z Massachusetts Institute of Technology pokazują, że brak komunikacji często prowadzi do zaniechania próby zrozumienia partnera. Pary, które nie rozmawiają regularnie i otwarcie, mają znacznie większe szanse na rozstanie. Co więcej, nawyk niekomunikowania się staje się czasem nieodwracalny, a partnerzy stają się dla siebie obcymi ludźmi. Taka sytuacja często prowadzi do osłabienia więzi emocjonalnych i do decyzji o zakończeniu związku.

Wiele par z długim stażem rozstaje się, ponieważ w ich związku zaczyna brakować komunikacji i rozmów o potrzebach oraz marzeniach 123RF/PICSEL

Nierówność w podziale obowiązków

W długotrwałych związkach często pojawia się też problem nierówności w podziale obowiązków domowych. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że wiele par odczuwa frustrację związaną z niesprawiedliwym podziałem obowiązków. Kiedy jedna osoba w związku czuje, że to głównie na niej spoczywa odpowiedzialność za dom, dzieci czy finanse, z czasem gromadzi się w niej frustracja i złość.

Naukowcy zwracają uwagę, że nierównomierny podział obowiązków może prowadzić do poczucia niewdzięczności i niedocenienia. Z biegiem czasu taka sytuacja powoduje, że partnerzy zaczynają postrzegać siebie bardziej jako współlokatorów niż partnerów, a to może prowadzić do emocjonalnego dystansu i, w końcu, do rozpadu związku.

Jak zapobiegać rozstaniu? Praktyczne porady dla par

Na szczęście naukowcy nie tylko zidentyfikowali powody rozstań, ale również zaproponowali sposoby, aby im zapobiec. Oto kilka z nich:

Regularna rozmowa o rozwoju osobistym - rozmawiajcie o swoich celach, ambicjach i zainteresowaniach. Wspólne wyznaczanie celów i wspieranie się w ich realizacji pozwala parom na wzajemny rozwój i minimalizuje ryzyko oddalania się od siebie.

Budowanie nawyków komunikacyjnych - przeznaczajcie czas na rozmowy o uczuciach, potrzebach i marzeniach. Psycholodzy sugerują, by traktować rozmowę jako priorytet, a nie dodatek do związku. Regularne rozmowy budują bliskość i zaufanie.

Sprawiedliwy podział obowiązków - raz na jakiś czas usiądźcie razem i omówcie podział obowiązków domowych. Ważne jest, aby obie strony czuły się zaangażowane w zarządzanie domem i odpowiedzialnościami związanymi z rodziną. Równość w obowiązkach domowych wzmacnia poczucie partnerstwa.

Wspólne spędzanie czasu - znajdźcie czas na wspólne pasje i zainteresowania. Pary, które regularnie spędzają czas na aktywnościach, które sprawiają im radość, budują silniejszą więź emocjonalną i są bardziej zadowolone ze swojego związku.

Poza naukowymi powodami rozstań, badacze wskazali także to, co można zrobić, żeby zawalczyć o przetrwanie związku 123RF/PICSEL

Miłość to praca, ale opłacalna

Rozwód po wielu latach związku może być bolesny, ale w wielu przypadkach można go uniknąć, jeśli partnerzy podejmą wspólne wysiłki na rzecz rozwoju i utrzymania bliskości. Jak pokazują badania, miłość to nie tylko uczucie, ale również ciężka praca.

Kluczem do długotrwałego związku jest wzajemne wsparcie, komunikacja i równomierny podział obowiązków. Dzięki temu partnerzy mogą nie tylko przetrwać razem, ale także cieszyć się wspólną podróżą przez życie, pełną miłości i zrozumienia.

Lepiej nie mów tak do partnera INTERIA.PL