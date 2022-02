Dzień Singla 2022. Geneza i inne nazwy

Dzień Singla jest obchodzony od 2005 roku. Jego inicjatorem jest Trevor Mcwanda. Święto ma być oczywiście odpowiedzią na obchodzone dzień wcześniej walentynki. Celebruje się wtedy życie w pojedynkę, nie samotne, ale wolne. Z tego względu bywa nazywane "antywalentynkami".

Inną nazwą tego święta, obchodzonego 15 lutego, są Faustynki. Określenie to wzięło się od św. Faustyna, który jest patronem samotnych serc. Jest to zatem sytuacja analogiczna do walentynek, których nazwa pochodzi od św. Walentego - patrona zakochanych.



Dzień Singla 2022. Święto w Chinach

Co ciekawe, najbardziej rozwinięta tradycja obchodzenia Dnia Singla jest w Chinach. Tam jednak święto to obchodzi się 11 listopada. Pomysłodawcami byli studenci z uczelni w Nanjung. Tradycja szybko z uniwersyteckiego kampusu rozprzestrzeniła się na cały kraj.



Skąd wzięła się data 11.11.? Jedynka jest uważana za najbardziej "samotną" wśród wszystkich liczb. Twórcom chińskiego odpowiednika Faustynek dzień, w którym spotykają się aż cztery jedynki wydał się odpowiedni. W Chinach święto singli jest bardzo komercyjne i celebruje się je licznymi wyprzedażami.



