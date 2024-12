Natychmiastowy sposób na stres? Wypróbuj tajemniczą metodę "5-4-3-2-1"

W obliczu stresu, lęku, złości, a nawet paniki, jedną z najlepszych metod na odzyskanie spokoju jest technika uziemiania "5-4-3-2-1" . Niezależnie od tego, czy odczuwasz niepokój z powodu bieżących wydarzeń, trudnego dnia, czy bez wyraźnej przyczyny, ten sposób jest świetnym punktem wyjścia do znalezienia spokoju.

Choć ta metoda stała się popularna na TikToku dopiero niedawno, jest znana w środowisku terapeutów od wielu. lat Jak tłumaczy Maria Rodriguez, licencjonowana terapeutka, technika ta wykorzystuje pięć zmysłów, aby przenieść umysł z chaosu do teraźniejszości . "Jest dostępna dla każdego i pomaga uspokoić układ nerwowy w chwilach stresu" - mówi ekspertka.

1 smak, który możesz poczuć - choćby smak pasty do zębów, który wciąż masz w ustach.

2 zapachy, które wyczuwasz - może to być aromat kawy albo zapach perfum na twoim ubraniu;

Przy okazji warto pamiętać, że ta technika nie polega na znalezieniu idealnych odpowiedzi - chodzi o to, aby skupić się na swoim ciele i otoczeniu .

Dlaczego to działa?

"Uziemianie" to sposób na wyciszenie umysłu i powrót do teraźniejszości. Technika "5-4-3-2-1" pomaga angażować zmysły, co zmniejsza poczucie przytłoczenia.