Bardzo często kompleksy i brak pewności siebie powodują, że postrzegamy siebie jako osobę nieatrakcyjną. W lustrze widzisz nieidealne ciało, twarz czy włosy, podczas gdy osoby, które spotykasz na ulicy czy w pracy nie mogą oderwać od ciebie wzroku i potrafią myśleć tylko o twojej wyjątkowej urodzie. Ciężko ci uwierzyć, że jesteś uważana za atrakcyjną? Oto kilka nieoczywistych oznak, że podobasz się ludziom o wiele bardziej, niż możesz przypuszczać.

Ciągle czujesz na sobie wzrok nieznajomych

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Oslo w 2015 roku wykazały, że mózg uwalnia dopaminę do naszego organizmu, kiedy patrzymy na coś przyjemnego, a to uczucie może być porównane do zjedzenia swojej ulubionej potrawy lub gdy spędzamy czas z ukochaną osobą. W związku z tym jako ludzie mamy tendencją do wpatrywania się w rzeczy i osoby, które sprawiają nam wizualną przyjemność - filmy, sztukę czy właśnie innych, często zupełnie obcych nam ludzi!

Jeśli więc zdarza ci się, że w miejscach publicznych widzisz, że ktoś intensywnie na ciebie patrzy, to znak, że jesteś bardziej atrakcyjna, niż ci się wydaje. Chociaż tego typu zachowanie może być dla ciebie niepokojące, to nie ma się czym martwić i zazwyczaj jest to po prostu czyjaś pozytywna reakcja na twój wygląd.

Słyszysz mało komplementów

Mało komplementów? To może świadczyć o atrakcyjności

Ta oznaka atrakacyjności może wydawać się nieco zaskakująca, ale jeśli słyszysz bardzo mało komplementów, jesteś uważana przez innych za niezwykle atrakcyjną. Dlaczego jednak osoby w twoim otoczeniu milczą, zamiast obsypywać cię pochwałami, skoro tak bardzo im się podobasz? Powodem takiego zachowania jest fakt, że wszyscy są przekonani o tym, że doskonale zdajesz sobie sprawę ze swojej atrakcyjność i nie muszą ci o tym przypominać.

A jeśli już usłyszysz jakiś komplement, możesz mieć wrażenie, że jest on powiedziany od niechcenia lub jest nijaki. To nie tak, że niczym nie wyróżniasz się na tle pozostałych! Ludzie myślą po prostu, że jesteś świadoma swojej urody, więc nie widzą sensu w zwracaniu ci na to uwagi. Stąd komplementy, które zdarzy ci się usłyszeć, mogą brzmieć trywialnie.

Nikt nie wierzy, że masz kompleksy

Może trudno uwierzyć, że ludzie, których podziwiamy lub stawiamy na piedestale, mogą być tak samo niepewni, jak my. Wszystko ze względu na to, że niesamowicie wyglądają, więc jesteśmy przekonani, że nie mają żadnych powodów do tego, żeby nie lubić czegoś w swoim ciele. Ale prawda jest zgoła inna i każdy czasami zmaga się z niską samooceną.

Jeśli więc ci, którym zdradzasz, że nie podobają ci się pewne aspekty twojego wyglądu, dziwią się, że coś może ci się w sobie nie podobać, to znak, że uważają cię za piękną i nie potrafią zrozumieć, że ktoś o takiej urodzie jak ty może na cokolwiek narzekać.

Wszyscy chcą ci pomagać

Jeśli wszyscy wokół - nawet nieznajomi - zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby pomóc ci w problemie lub jakoś cię odciążyć, to znak, że jesteś niezwykle atrakcyjna. Poza twoim wyglądem do pomocy będzie zachęcać innych również przekonanie, że jesteś niezwykle miłą osobą, która zasługuje na to, żeby wyciągnąć do niej pomocną dłoń.

W zależności od płci otaczających cię osób, mężczyźni dokładają wszelkich starań, żebyś nie dźwigała ciężkich toreb z zakupami oraz wyświadczają ci wiele przysług. Z kolei kobiety zawsze starają się wesprzeć cię w trudnych chwilach swoim towarzystwem i posłużyć dobrą radą.

Ludzie są dla ciebie nadzwyczaj mili lub skrajnie nieprzyjemni

Jeśli widzisz, że po pierwszym spotkaniu ludzie albo cię kochają, albo nienawidzą, to oznacza tylko jedno - nie przechodzą obok ciebie obojętnie. Osoby, które uważają się za pewne siebie, bez kompleksów i odnoszące sukcesy, będą dostrzegać te same wartości w innych ludziach. W związku z tym ci, którzy traktują cię nader przyjaźnie i z dużym szacunkiem postrzegają cię jako równych sobie, a co za tym idzie - osobę atrakcyjną.

Z drugiej strony może ci się wydawać, że w twoim otoczeniu znajdują się osoby, które wręcz cię nienawidzą. Z powodu ich kompleksów i małej pewności siebie będą czuli się w twoim towarzystwie zagrożeni i niepewni. Choć obracanie się w tego typu grupie nie jest wskazane, to również może być dla ciebie znak, że tacy ludzie uważają cię za niezwykle atrakcyjną i bardzo ci tego zazdroszczą.

