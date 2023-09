Spis treści: 01 Czy można zakochać się od pierwszego wejrzenia, czyli co to jest piorun sycylijski?

02 Piorun sycylijski: niszczy związki i odbiera rozum

03 Piorun sycylijski na całe życie

04 Piorunochron

Czy można zakochać się od pierwszego wejrzenia, czyli co to jest piorun sycylijski?

Czy można zakochać się od pierwszego wejrzenia? Wielu uważa, że są to jedynie bajki, tymczasem procesy chemiczne zachodzące w komórkach i włóknach nerwowych naszego organizmu wskazują, że nie jest to jedynie mit. Wystarczy niespełna 30 sekund, by nasz mózg stwierdził, czy dana osoba jest dla nas atrakcyjna fizycznie. Potem wszystko dzieje się momentalnie - spodone dłonie, płytki oddech, szybsze bicie serca.

Do krwi trafiają dopamina (hormon szczęścia), adrenalina (hormon przetrwania) i oksytocyna (hormon miłości) i jak grom z jasnego nieba pojawia się zakochanie czy może raczej pożądanie, namiętność.

Reklama

Właśnie w ten sposób definiuje piorun sycylijski, twórca tego pojęcia, profesor Zbigniew Lew-Starowicz w “Słowniku encyklopedycznym. Miłość i seks". Seksuolog pisze, że jest to:

nagły wybuch namiętności do drugiej osoby, niespodziewana fascynacja erotyczna o wielkiej sile. Zbigniew Lew-Starowicz, "Słownik encyklopedyczny. Miłość i seks"

Termin “piorun sycylijski" wiąże się z nagłym, intensywnym uczuciem pożądania i fascynacji, które pojawia się niespodziewanie i z olbrzymią mocą - niczym piorun. Natomiast “sycylijski" stanowi nawiązanie do obyczajowości włoskiej wyspy, gdzie emocje są tłumione, a erotyzm bywa namiętny i skryty. Do stworzenia tego terminu zainspirowała profesora Lwa-Starowicza powieść Mario Puzo “Ojciec chrzestny".

Zakochać się od pierwszego wejrzenia do dla wielu spełnienie marzeń i bajek z dzieciństwa, jednak piorun sycylijski, podobnie jak każdy piorun, to ogromne zagrożenia dla dotychczasowego życia.



Zobacz również: Jedno celne pytanie wystarczy, żeby w mig dowiedzieć się, z kim mamy do czynienia

Zdjęcie Piorun sycylijski uzależnia niczym narkotyk / 123RF/PICSEL

Piorun sycylijski: niszczy związki i odbiera rozum

Nagły wybuch namiętności teoretycznie powinien być czymś dobrym, bo osoby połączone “piorunem miłości" bardzo często są wyjątkowo dobrze dobranymi partnerami seksualnymi. Jednak jedną z charakterystycznych cech takiego niespodziewanego wybuchu namiętności jest całkowite przysłonięcie świata. Osoby nim dotknięte nie myślą trzeźwo, są uzależnione od obezwładniającego pożądania i namiętności. Mogą zrobić wiele, przewrócić całe dotychczasowe życie do góry nogami, zrezygnować z kariery, porzucić rodzinę dla romansu, który jest dla nich jak narkotyk.

Piorun sycylijski, jeśli nie dotyka obydwu osób w tym samym czasie lub jeśli jedna ze stron postanowi się wycofać, może przerodzić się w niezdrową fascynację, a nawet obsesję. Nie jest to też uczucie trwałe, według ekspertów trwa średnio dziewięć miesięcy, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy trwa o wiele dłużej.

Zdjęcie Nieodwzajemnione uczucie może przerodzić się w obsesję / 123RF/PICSEL

Piorun sycylijski na całe życie

Piorun sycylijski może dosięgnąć każdego, niezależnie od wieku, statusu majątkowego czy stanu cywilnego. Z jednej strony może stać się przyczyną zdrady w związku, wakacyjnym romansem, ale z drugiej strony ma też szansę przerodzić się w miłość na całe życie.

Jednak, by tak się stało, muszą zostać spełnione określone warunki:

partnerzy mają ze sobą więcej wspólnego niż tylko seks;

pełna akceptacja drugiej osoby;

zaufanie;

zbudowanie przyjaźni.

Nie łatwo przeobrazić piorun sycylijski w związek na całe życie, ale nie jest to niemożliwe.



Zobacz również: Zbadali, jaki wpływ na zdrowie ma małżeństwo. Wyniki zaskakują

Zdjęcie Nagły wybuch namiętności i pożądania może przydarzyć się w każdym wieku / 123RF/PICSEL

Piorunochron

Skoro piorun sycylijski jest uzależniający i niespodziewany, to oznacza, że wszyscy jesteśmy skazani na zdradzanie partnera i poddawanie się pożądaniu? Profesor Zbigniew Lew-Starowicz w wywiadzie dla “Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej" podkreśla:

“Nawet jeśli trafi nas piorun sycylijski - to moje określenie nagłej, wielkiej namiętności i pożądania - nadal do nas należy decyzja, co z tym zrobimy. Decyzje bywają trudne, ale możliwe, bo jesteśmy poczytalni".

Możemy oprzeć się piorunowi sycylijskiemu, choć będzie to wymagać od nas potężnej siły woli. Jednocześnie, seksuolog i twórca pojęcia przestrzega, że na decyzję o przeciwstawieniu się sile pioruna mamy zaledwie chwilę.

Pierwsze spojrzenie, gdy uderzy w nas nagła namiętność - właśnie wtedy, w tym momencie musimy postanowić czy chcemy ją odrzucić, czy rozpocząć namiętny romans, bo z każdą kolejną chwilą wycofanie się z tej relacji będzie coraz trudniejsze. Ten stan uzależnia, a jak w przypadku każdego nałogu - z tego również bardzo trudno się wyrwać.

Piorun sycylijski może zniszczyć udane życie rodzinne, może wywołać obłęd i obsesję, ale także może być początkiem wieloletniej historii miłosnej. Choć dosięga nas niespodziewanie, a jego intensywność poraża, to nie jesteśmy w stosunku do niego bezbronni, bo ostatecznie to od naszej decyzji zależy, co zechcemy zrobić z tą miłością od pierwszego wejrzenia.

Zobacz również: W kilka sekund stały się milionerkami. Odebrały wygraną z loterii i… rzuciły mężów