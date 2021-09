​Polacy uważają flirt za zdradę. Ale od niego nie stronią

Na pytanie, czy flirt to zdrada można z powodzeniem odpowiedzieć “to zależy" i nie będzie to dalekie od prawdy - 30 proc. Polaków również nie było w stanie wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Innego zdania było nieco ponad połowa badanych, która uważa flirt za formę zdrady. Co ciekawe ponad 52 proc. rodaków przyznało, że zdarzało im się flirtować nawet będąc w związku. Jak tłumaczy to psychoterapeuta i psycholog, Wojciech Eichelberger?

Jego zdaniem flirt jest jak “window shopping’". “Oglądamy wystawy, zachwycamy się różnymi przedmiotami, ciuchami, gadżetami czy samochodami, ale nie kupujemy ich. Gdybyśmy każde "window shopping" zamieniali w kupowanie tego wszystkiego, co nam wpada w oko, to stałoby się to trudne, żmudne i w dodatku kosztowne. We flircie ekscytujące jest też to, że jest wolny od ciężaru napięcia erotycznego, jest w nim tylko jego delikatna zapowiedź" - komentuje psycholog badanie zrealizowane przez agencję Biostat w ramach projektu kalendarza artystycznego Gedeon Richter "Z miłości do...".

Reklama

A jak sami Polacy tłumaczą swoje flirciarskie pobudki? Dla 34 proc. badanych flirt prowadzi do zabawnych sytuacji. Nie myli się również ten, kto twierdzi, że dodaje życiu smaczku - nieco ponad 30 proc. badanych uważa, że dostarcza on pozytywnych emocji, a 27 proc. badanych pozwala podnieść samoocenę lub zwrócić na siebie uwagę, na co wskazało ponad 13 proc. pytanych. Flirt pozwala się również zbliżyć do drugiej osoby i taką motywacją kieruje się ponad 26 proc. osób.

Czy w takim razie Polacy na niewinnym flircie poprzestają? Choć 52 proc. przyznaje, że zdarza im się flirtować mimo tego, że są w związku, ponad 38 proc. Polaków nie uznaje spotkań sam na sam z inną osobą niż partner, nie uważa, że jest to normalna praktyka. Innego zdania jest prawie 29 proc. badanych, dla których takie spotkanie to coś normalnego.