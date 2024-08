Dzisiaj pod lupę biorę zagadnienie — people pleser. Kim jest taka osoba? Specjaliści wyjaśniają, że „zadowalacz, to osoba charakteryzująca się silną potrzebą akceptacji i aprobaty otoczenia. Ma skłonność do zadowalania i poświęcania się dla innych kosztem swoich potrzeb”.

Jedną z oznak people pleaser, jest ciągłe przepraszanie za rzeczy, na które nie masz wpływu. Kajasz się przed innymi nawet wtedy, gdy nie jest to konieczne. Robisz to często ze względu na wewnętrzne poczucie winy i chęć zadowalania ludzi.

Oddajesz innym wszystko, co możesz ze swojej strony zaoferować, a nawet czasem więcej niż masz. Zawsze stawiasz potrzeby innych ludzi ponad swoje własne, często rezygnując z własnego czasu, energii i zasobów, aby zaspokoić ich potrzeby. Nawet gdy jesteś wyczerpany i nie masz już siły, wciąż starasz się pomagać, narażając swoje własne dobro i zdrowie.

Odczuwasz frustrację, niezadowolenie i smutek, ponieważ mimo wszelkich starań, często czujesz się niedoceniony i niewidzialny przez innych. Twoje własne potrzeby i uczucia są zaniedbywane, co prowadzi do wewnętrznego konfliktu i emocjonalnego wyczerpania.

Nie chcesz tak postępować, ale mimo to ciągle stawiasz potrzeby innych ponad swoje własne, bo obawiasz się, że inaczej stracisz ich aprobatę lub zostaniesz odrzucony. Nawet gdy masz świadomość, że twoje działania prowadzą do osobistego wyczerpania i zaniedbywania własnych potrzeb, trudno ci przerwać ten nawyk z obawy przed konsekwencjami społecznymi.

Unikasz konfliktów za wszelką cenę, aby zadowolić innych, co sprawia, że zgadzasz się na wszystko, nawet jeśli jest to sprzeczne z twoimi własnymi przekonaniami i potrzebami. Ta postawa prowadzi do tego, że rezygnujesz z wyrażania swojego zdania i podporządkowujesz się, byle tylko uniknąć napięć i utrzymać harmonię w relacjach.