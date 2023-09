Sześć oznak, że twoje dziecko jest ponadprzeciętnie inteligentne

Spis treści: 01 1. Od początku nawiązują bezpośredni kontakt wzrokowy

02 2. Osiągają kamienie milowe wcześniej niż oczekiwano

03 3. Są bardziej ruchliwe niż inne dzieci

04 4. Są niezwykle skupione

05 5. Lubią spędzać czas w samotności

06 6. Mają dobre poczucie humoru Siedem rzeczy, których inteligentni ludzie nie robią

Niektóre dzieci nie wykazują żadnych oznak "dziecięcego geniuszu", a mimo to osiągają niesamowite rzeczy, np. w dziedzinie nauki. Zatem nawet jeśli twoje dziecko nie spełnia poniższych kryteriów, nie oznacza to, że nie jest i nie będzie wyjątkowe.

Poniżej cechy, które eksperci ds. rozwoju wskazują jako bezpośrednio powiązane z wysoką inteligencją.

1. Od początku nawiązują bezpośredni kontakt wzrokowy

Bycie czujnym to jedno, ale kiedy masz dziecko, które wcześnie nawiązuje bezpośredni kontakt wzrokowy, jest to oznaką zaawansowanego rozwoju. Zazwyczaj dziecko potrzebuje czasu, żeby zrozumieć swój świat. Jeśli jednak jest bardziej rozwinięte niż przeciętne dziecko, potrafi dość szybko zrozumieć pewne rzeczy. Jeśli już jako noworodek spoglądać Ci będzie prosto w oczy, będzie to pierwsza oznaka wysokiego IQ.

2. Osiągają kamienie milowe wcześniej niż oczekiwano

Jest to główna oznaka wysoce inteligentnego dziecka. Jak zapewne wiesz, wszystkie dzieci osiągają kamienie milowe w różnym tempie. Niektóre robią to wcześniej, innym zajmuje to więcej czasu. Jednak według różnych badań istnieje związek między wczesnymi osiągnięciami, a wysokim IQ.



3. Są bardziej ruchliwe niż inne dzieci

Jeśli twoje dziecko to tzw. żywe srebro, to dobry znak. Podobnie jak dzieci, które potrzebują większej stymulacji umysłowej, ruchliwe dzieci są zazwyczaj bardziej inteligentne niż te, które wolą spokojniejsze ruchy.

4. Są niezwykle skupione

Niemowlęta nie mają ogromnego zakresu uwagi. Często może być im trudno się skupić. Ale utalentowane dzieci mogą skupić się przez dłuższy czas już od najmłodszych lat. Jest to szczególnie istotne, jeśli mają mniej niż 6 miesięcy.

5. Lubią spędzać czas w samotności

Większość dzieci nie cierpi samotności, ale jeśli twoje potrafi być samo ze sobą, to dobry znak. Wysoce inteligentne dzieci znacznie lepiej radzą sobie z zabawą ze względu na swoją ciekawość świata.



6. Mają dobre poczucie humoru

Czy twoje dziecko jest małym żartownisiem, który uwielbia się śmiać i uwielbia cię rozśmieszać? Cóż, w takim razie prawdopodobnie jest bardzo inteligentne. Czy wiesz, że inteligencja i humor idą w parze?

