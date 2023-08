1. Jesteś mistrzem samokontroli

Jesteś w stanie utrzymać się w ryzach przez długi czas. Tyczy się i nerwów, i postanowień, jakie podejmujesz. Dieta i regularne treningi? Proszę bardzo, potrafisz wytrwać. Wiesz, kim jesteś, a kim nie jesteś.

2. Łatwo się rozpraszasz

Czasami czujesz się trochę rozproszony. Ci, którzy nie pozwalają czasem błądzić swoim myślom, nie są inteligentni. Rozproszenie uwagi nie jest złą rzeczą. Oznacza to, że twój umysł jest w stanie zrobić więcej, niż myślisz.

3. Późno kładziesz się spać

Ludzie inteligentni mają tendencję do siedzenia do późna. Jeśli jesteś trochę nocnym markiem, możesz być bardziej inteligentny niż myślisz. Podobno sam DaVinci spał najwięcej w ciągu dnia.

4. Martwisz się o małe rzeczy

Jedno z badań wykazało, że dzieci, które miały skłonności do martwienia się bardziej, osiągały wyższe wyniki w testach. Im bardziej przeżywamy, tym bardziej jesteśmy inteligentni. Ci, którzy mają tendencję do martwienia się, mają również tendencję do większego zaangażowania w pracę, którą wykonują.

5. Kwestionujesz wszystko

Ludzie z wyższym poziomem inteligencji spędzają więcej czasu na myśleniu. Kwestionują rzeczy, nad którymi inni nawet się nie pochylają. Wkładają dużo wysiłku w rozgryzanie problemów.

6. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak wielu rzeczy nie wiesz

Jest to prawdopodobnie jedna z najważniejszych rzeczy, które robią inteligentni ludzie. Wiedzą, że nie są najmądrzejszymi ludźmi na świecie.

7. Masz dobre poczucie humoru

Humor wpływa na nasze zdolności intelektualne. Utrzymuje nasz mózg w dobrej kondycji. A jeśli masz abstrakcyjne czy czarne poczucie humoru, śmieszą cię rzeczy, które nie bawią innych, to najlepszy znak.

8. Twoja pamięć jest bardzo pojemna

Im bardziej szczegółowa jest twoja pamięć, tym lepiej. Czy pamiętasz drobne szczegóły rzeczy, których inni ludzie nie pamiętają?

9. Masz tendencję do zwlekania

Inteligentni ludzie mają tendencję do zwlekania i prokrastynacji. Dlaczego? Wiedzą po prostu, że i tak wszystko "ogarną".

10. Jesteś bardzo konkretny

Ludzie, którzy są bardzo inteligentni, są znacznie bardziej konkretni niż większość. Kiedy udzielasz komuś wskazówek lub opowiadasz historię, jest ona bardzo szczegółowa. Wiesz, jakie informacje i w jaki sposób chcesz przekazać.

11. Jesteś bardzo ciekawy świata

Inteligentni ludzie to zazwyczaj bardzo ciekawscy ludzie. Szukają informacji, dowiadują się, dokształcają. Jeśli już się czymś zainteresują, robią wszystko, by w danym temacie być ekspertami.

12. Masz tzw. grubą skórę

Inteligentni ludzie nie pozwalają, aby opinie innych wpływały na ich życie i decyzje. Szczególnie te negatywne. Mają grubą skórę i wiedzą, że kiedy ludzie ich obrażają czy deprecjonują ich osiągnięcia, to jest to problem nie ich, a tych, co obrażają.

13. Nie lekceważysz ani nie przeceniasz siebie

Inteligentni ludzie wiedzą, kim są i do czego są zdolni. Nie zmuszają się do brania na siebie zbyt wiele na raz, ale nie są też tymi, którzy nie wezmą na siebie nic. Inteligentni ludzie znają swoje ograniczenia.

14. Jesteś bardzo empatyczny

Inteligentni ludzie są bardziej empatyczni niż inni. Naprawdę czują rzeczy na głębszym poziomie niż przeciętny Kowalski. I choć nie zawsze jest to dla nich dobre, bo obciąża emocje, to naprawdę dobra cecha we współczesnym świecie.

