Pierwszym z sygnałów jest brak równowagi w tej relacji. W toksycznej przyjaźni jedna osoba często inwestuje więcej czasu, energii i uwagi niż druga. Jeśli stale czujesz, że dajesz więcej niż otrzymujesz lub że Twoje potrzeby są ignorowane, to jest to znak braku równowagi w relacji.

Pozornie, zwłaszcza na początkowym etapie przyjaźni, taki problem może być niezauważalny, lub możemy dojść do wniosku, że pewnie ta druga osoba potrzebuje więcej czasu na zaangażowanie się w relację. Sytuacja jednak zaczyna nam doskwierać, gdy z biegiem czasu nic w tej kwestii nie ulega zmianie.

Kolejnym sygnałem, który powinien nas zaniepokoić to nasze ogólne, złe samopoczucie. Może pojawić się przygnębienie, niepewność, smutek, apatia. Przyjaciel powinien być oparciem i źródłem pozytywnej energii.

W toksycznej relacji możesz zauważyć, że czujesz się wyczerpany emocjonalnie, zestresowany lub przygnębiony po spotkaniu z tą osobą. Częste krytykowanie, obwinianie lub ignorowanie Twoich uczuć to wyraźne sygnały ostrzegawcze.

Szantaż, manipulacja i kontrola. Gdy to rozpoznasz, uciekaj

Gdy dojdzie do szantażu powinniśmy jasno zareagować na przekraczanie naszych granic

Gdy dojdzie do szantażu powinniśmy jasno zareagować na przekraczanie naszych granic 123RF/PICSEL

O ile pierwsze dwa sygnały mogą wymagać czasu, by dobrze je rozpoznać i scharakteryzować, tak pojawienie się szantażu, manipulacji i kontroli naszego życia przez przyjaciela, jest już jasną sytuacją, wymagającą natychmiastowej zmiany.

Osoby o nieszczerych zamiarach w stosunku do nas, będą chciały przejąć kontrolę nad naszym życiem, poprzez wpływanie na nasze decyzje i mając wgląd we wszystkie nasze plany. Aby je zmienić, gdy tylko coś nie idzie po ich myśli, są zdolni do używania technik manipulacji, jak chociażby szantaż.