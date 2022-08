Niestety świat nie zawsze jest taki piękny i kolorowy, jak chcielibyśmy go widzieć. Podobnie jest ze związkami. Wiele relacji jest idealnych tylko na pozór, bywa, że partner publicznie nosi cię na rękach i ciągle wyznaje miłość. Tymczasem za twoimi plecami może mieć niejedną tajemnicę bądź drugą kobietę. Jakakolwiek tego nie byłaby przyczyna - zdrada jest zawsze bolesna i warto wiedzieć jak rozpoznać zachowanie zdradzającej osoby.

Po czym poznać, że mężczyzna zdradza?

Jeżeli zauważysz u swojego partnera którąś z tych trzech rzeczy, możesz nabrać podejrzeń.

Zdjęcie Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadów małżeństw i związków / 123RF/PICSEL

1. Zmienia swoje dotychczasowe zajęcia i potrzebuje więcej prywatności

Twój partner nagle zaczął się izolować i tłumaczy, że potrzebuje więcej prywatności? Ma dla ciebie mniej czasu, unika wręcz kontaktu, wychodzi na długo do drugiego pokoju lub znika w łazience z telefonem? Te sygnały najpewniej świadczą o tym, że partner coś przed tobą ukrywa. Co prawda nie musi być to od razu zdrada, ale na pewno nie jest bez winy.

2. Nagle zmienia wygląd

Jeśli twój mężczyzna zaczyna romans, będzie zapewne próbował przypodobać się tej osobie. Jeżeli do tej pory przykładał dużą uwagę do wyglądu, być może nie musisz się martwić. Jeśli jednak zauważyłaś, że ostatnimi czasy zaczął bardziej o siebie dbać, kupować nowe ubrania i używać częściej wody toaletowej, powinna zapalić ci się nad głową czerwona lampka.



Zdjęcie Brak pożądania jest często oznaką tego, że partner ma kogoś na boku / 123RF/PICSEL

3. Przestaje cię pragnąć

To chyba oczywiste - jeśli mężczyzna swoje potrzeby intymne zaspokaja "na boku", to nie będzie odczuwał chęci zbliżania się do ciebie. Nie musi chodzić od razu o seks, jednak zdradzającego mężczyznę najłatwiej rozszyfrować w łóżku. Jeśli będzie cię odtrącał z powodu nagłego bólu głowy, zmęczenia czy przeziębienia - coś musi być na rzeczy. W prawdzie może też świetnie udawać, jednak w trakcie intymnych chwil w łóżku od razu się zorientujesz, że nie jest tak jak kiedyś.