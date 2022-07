Co mówią o tobie znaki zodiaku?

Astrologia Księżyc w nowiu przynosi zmiany. Największe tym czterem znakom zodiaku Wyróżnia się dwanaście znaków zodiaku i każdy z nich jest związany z konkretnymi datami urodzin. Przypisano im konkretne cechy, a więc w ten sposób wielu próbuje poznać nie tylko swoją naturę i osobowość, ale także bliskich osób.

Niektórzy kierują się astrologią podczas szukania drugiej połówki. Okazuje się, że powstała lista znaków zodiaku, które nie są zdolne do zdrady. Przyjrzyjmy się, z kim związek będzie udany i szczęśliwy.

Zdjęcie Skorpion, Rak, Byk, Koziorożec i Panna to znaki zodiaku, które nie są zdolne do zdrady / 123RF/PICSEL

Które znaki zodiaku nie zdradzają?

Spośród dwunastu znaków zodiaku wyróżniono pięć, które w związku kierują się przede wszystkim wiernością. Na liście lojalnych znaków zodiaku znalazł się m.in. Skorpion. Mimo że jest tajemniczy i pełen sprzeczności, to nie ma dla niego niczego ważniejszego niż oddanie drugiej połówce. Skorpion jest wierny i oczekuje od partnera bądź partnerki dokładnie tego samego.

Niezdolny do zdrady jest również Rak. Chociaż jest on głodny przygód i ciągle fantazjuje, to nie potrafi zdradzić bliskiej osoby i posunąć się do tak złego czynu. Na liście widnieje również Byk. Szuka on drugiej połówki, z którą będzie już całe życie. Nie odbiega od swoich wartości moralnych i lojalność to coś, co idzie z nim w parze. Podobnie jest w przypadku Koziorożca. Ma on podobne myślenie jak Byk, a więc związek z nim również będzie należał do udanych.

Okazuje się, że najwierniejszym znakiem zodiaku jest Panna. Lojalność i oddanie stawia ponad wszystko, a związek z tym znakiem zodiaku przetrwa długie lata. Panna nie jest zdolna do romansu na boku, kłamstwa i zdrady.

