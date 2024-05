Drożdże to jednokomórkowe grzyby odżywiające się węglowodanami (cukrami). Większości z nas kojarzą się głównie jako niezbędny składnik do wypieków drożdżowych ciast czy bułeczek. Jednak ze względu na swój bogaty skład znalazły też zastosowanie w pielęgnacji urody.

Te i wiele innych składników zawartych w drożdżach sprawiają, że są one prawdziwą bombą odżywczą i wzmacniającą dla naszych włosów i skóry. Warto więc wprowadzić je do naszej pielęgnacji, zwłaszcza że możemy z nich korzystać na kilka różnych sposobów, a każdy z nich przyniesie widoczne efekty.

Regularne spożywanie drożdży zarówno w formie napoju jak i tabletek przyniesie pozytywne rezultaty również jeśli chodzi o nasze zdrowie. Pomagają one w uregulowaniu gospodarki hormonalnej i poziomu cukru we krwi, łagodzą migreny i napięcie nerwowe, sprawdzają się w leczeniu bezsenności. Wspomagają układ odpornościowy, regenerację organizmu i jego oczyszczanie, a także wykazują działanie antynowotworowe.

Głównym budulcem naszych włosów jest keratyna. To właśnie dzięki jej funkcji ochronnej nasze włosy są odporne na szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie jak promienie słoneczne, niska temperatura, słona lub chlorowana woda. Do jej syntezy niezbędna jest jednak witamina B. Jeśli w naszej diecie jest jej zbyt mało, odbije się to na kondycji nie tylko naszych włosów, ale również cery i paznokci.