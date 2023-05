Spis treści: 01 Jakie właściwości ma maść z witaminą C?

02 Maść z witaminą C do twarzy - jak działa?

03 Maść z witaminą C - jak stosować?

04 Maść z witaminą C na przebarwienia i trądzik

05 Maść z witaminą C pod oczy

06 Kto powinien uważać na maść z witaminą C?

Jakie właściwości ma maść z witaminą C?

Witamina C, czyli kwas askorbinowy, to związek chemiczny, który jest dla człowieka niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu - sam nie potrafi wyprodukować. Poza tym, że przyjmowana wraz z pożywieniem pełni szereg ważnych zadań - m.in. wzmacnia ogólną odporność, to na podstawie wielu przeprowadzonych badań oraz obserwacji dowiedziono, że witamina C ma także zbawienny wpływ na wygląd skóry.

Reklama

Zdjęcie Kremy z witaminą C mają działanie przeciwzmarszczkowe i rozjaśniające / 123RF/PICSEL

Nie bez powodu od dawien dawna produkuje się kosmetyki z dodatkiem tego składnika. Maści, kremy, balsamy czy sera z witaminą C to produkty, które potrafią:

spowalniać procesy starzenia skóry - witamina C pełni rolę przeciwutleniacza

chronić przed działaniem wolnych rodników i zanieczyszczeniami powietrza

chronić przez promieniowaniem ultrafioletowym

stymulować produkcję kolagenu zapewniającego jędrność skóry, a tym samym zapobiegać powstawaniu się zmarszczek

Maść czy krem z witaminą C to produkt, który warto więc mieć w swojej łazience i stosować przez cały rok.

Czytaj również: Kosztuje w aptece 4 zł, a działa cuda. Szczelnie wypełnia wszelkie zmarszczki i bruzdy

Maść z witaminą C do twarzy - jak działa?

Produkty do stosowania zewnętrznego jak maści i kremy do twarzy za zadanie mają również:

zapobiegać pojawianiu się przebarwień i rozjaśniać już istniejące

pełnić dodatkową ochronę przez fotostarzeniem

ułatwiać gojenie się ran i podrażnień

ujednolicić koloryt cery oraz dodać jej blasku

Czytaj także: Na co pomaga maść z witaminą F



Maść z witaminą C - jak stosować?

Dawkowanie witaminy C na skórę powinno być uzależnione od pory roku. Wiosną oraz latem powinno się oszczędniej zaaplikować ją na twarz i wybierać preparaty z mniejszą ilością tego składnika, a zaraz po nałożeniu dodać jeszcze konkretną warstwę kremu z filtrem przeciwsłonecznym - najlepiej SPF 50.

Zdjęcie Maści z apteki nie mają zazwyczaj pięknych opakowań, ale często działają nawet lepiej od kosmetyków z drogerii / 123RF/PICSEL

Wielu urodowych ekspertów chwali sobie takie rozwiązanie i poleca stosowanie połączenia tych dwóch produktów. Maść czy krem z większym stężeniem witaminy C można używać znacznie częściej i w większych ilościach jesienią oraz zimą. Wszystkie te produkty poleca się używać na dzień, warto jednak dostosować konkretny produkt odpowiednio do rodzaju cery. Jeśli planujemy używać witaminy C pod makijaż, krem powinien mieć lekką konsystencję.

Zobacz też: Hity z apteki do 20 złotych! Niektóre działają lepiej niż drogeryjne kosmetyki

Maść z witaminą C na przebarwienia i trądzik

Kosmetyki, które w składzie zawierają witaminę C, są bezpieczne dla każdego rodzaju cery, a ich stosowanie poleca się przede wszystkim dojrzałym paniom, u których pojawiają się oznaki starzenia, zmarszczki i obserwowana jest widoczna utrata elastyczności naskórka, czy też nieestetyczne przebarwienia.

Zdjęcie Preparaty z witaminą C są pomocne podczas walki z przebarwieniami / 123RF/PICSEL

Ponadto maść z witaminą C, którą można dostać za niewielkie pieniądze w każdej aptece czy drogerii, będzie też pomocna w walce z trądzikiem i przebarwieniami powstałymi po wypryskach.

Maść z witaminą C pod oczy

Preparaty z witaminą C są produkowane również z przeznaczeniem do aplikowania na delikatną skórę pod oczami. W tej sferze działają one przeciwzmarszczkowo, rozjaśniają cienie, odżywiają i niwelują oznaki zmęczenia. Ponadto witamina C w kremach pod oczy uszczelnia naczynia krwionośne - preparaty te będą więc idealne dla cer naczynkowych.

Kto powinien uważać na maść z witaminą C?

Co prawda nie ma przeciwwskazań do stosowania witaminy C na skórę, jednak warto wrócić uwagę na jej stężenie w kosmetykach i dostosować do pory roku. Jeśli planujesz dłuższą ekspozycję na słońce koniecznie pamiętaj, aby zastosować również preparat z wysokim filtrem przeciwsłonecznym. Dzięki temu unikniesz ciężkich do usunięcia przebarwień i przykrych podrażnień skórnych.