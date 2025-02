Od stycznia do marca nasza twarz i ciało wyglądają najgorzej spośród wszystkich miesięcy w roku. To negatywne skutki braku słońca i odpowiedniej diety. To właśnie wtedy cierpimy na największe niedobory witaminy D, a także witaminy K. W efekcie skóra staje się matowa i ziemista - zwalnia regeneracja i metabolizm komórek skóry. Zimą nasza dieta jest także bardziej uboga w świeże owoce i warzywa, które są najlepszym źródłem naturalnych antyoksydantów. To właśnie one odpowiadają za usuwanie wolnych rodników z organizmu i spowalnianie procesów starzenia się.