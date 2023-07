Nikt z nas nie lubi, gdy w najmniej spodziewanym momencie dostrzeżemy na swojej twarzy pryszcza. Niektórzy muszą się z trądzikiem mierzyć cały czas. Choć istnieje wiele sposobów na pozbycie się go, warto rozpocząć od tych domowych. Co myślą o nich dermatolodzy?

Domowe sposoby na trądzik - pasta do zębów

Jednym z domowych sposobów na trądzik jest pasta do zębów. Niestety okazuje się, że nie jest to wcale dobrym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach faktycznie może pomóc zmniejszyć wypryski poprzez wysuszenie skóry, jednak w dłuższym okresie będzie to prowadzić do podrażnień przez zawarty alkohol.

Inne składniki, takie jak barwniki lub środki smakowe, mogą potencjalnie powodować kontaktowe zapalenie skóry w postaci zaczerwienienia, łuszczenia się i swędzenia powiedziała dermatolożka dr Brendan Camp

Domowe sposoby na trądzik - pasta z aspiryny

Inne rozwiązanie to popularne szczególnie na TikToku połączenie zmiażdżonej aspiryny z wodą. Powstałą w ten sposób pastę nakłada się następnie na twarz. Dermatolodzy podkreślają jednak, że nie ma badań potwierdzających skuteczność aspiryny w walce z trądzikiem.

Dermatolożka Merisa Garshick zwraca uwagę, że kwas acetylosalicylowy zawarty w aspirynie nie jest tym samym co kwas salicylowy, który jest częstym składnikiem produktów stosowanych na problemy skórne. Stwierdziła, że są inne, lepsze opcje.

Domowe sposoby na trądzik - zielona herbata

Zdjęcie Zielona herbata ma wiele właściwości zbawiennych dla naszego organizmu / 123RF/PICSEL

Inaczej specjaliści ocenili właściwości zielonej herbaty, która bywa dodawana do toników, peelingów czy masek. Podkreślają, że zawarte w niej polifenole pomagają zmniejszać produkcję sebum, a tym samym leczyć istniejące ogniska zapalne i zapobiegać powstawaniu nowych.

Zielona herbata jest doskonałym składnikiem do pielęgnacji skóry ze względu na swoje działanie przeciwzapalne, przeciw zaczerwienieniu i przeciwdrobnoustrojowe powiedziała dermatolożka dr Blair Murphy-Rose

