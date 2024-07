Kiedy jednak słońce daje o sobie znać, rozgrzewając do czerwoności, o pomoc błaga nie tylko nasza skóra. To okres, w którym opieki potrzebują również włosy . W przeciwnym wypadku szybko zamienią się w pozbawione blasku, cienkie i kruche "siano".

Promieniowanie UV, niszcząc wiązania białkowe i aminokwasy, z których zbudowane są kosmyki, mocno wpływa na ich kondycję - w efekcie prowadząc do utraty nawilżenia . Wówczas włosy nie tylko nie układają się tak, jak dotąd, ale dodatkowo są przesuszone, przez co nie wyglądają korzystnie.

Co więcej, suche i łamliwe włosy z czasem zaczynają się również rozdwajać. Podczas kontaktu ze słońcem otwierają bowiem łuski tworzące naturalną barierę ochronną, co powoduje, że promienie UV wnikają do ich środka, mocno je uszkadzając. Jeszcze na urlopie, zauważając pierwsze oznaki "siana" na włosach, warto zabrać się do pracy. Wystarczy chwila, a kosmyki odzyskają wkrótce swój dawny blask.