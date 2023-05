Spis treści: 01 Kefir na włosy - właściwości

Aby móc cieszyć się zdrowymi i miękkimi w dotyku włosami konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. Ważny jest dobór kosmetyków do ich rodzaju, zabezpieczenie przed wysoką temperaturą podczas stylizacji, a nawet sposób mycia włosów. Włosomaniaczki polecają także domowe zabiegi - wariantów jest cała masa, a ostatnio szczególnie upodobały sobie jeden, "magiczny" składnik za grosze, który wykorzystują do sporządzania maseczek czy mycia głowy. Chodzi o zwykły kefir, który można kupić w każdym sklepie za grosze.

Kefir na włosy - właściwości

Co potrafi zdziałać kefir na włosach? Jako efekty jego stosowania wymienia się:

nadawanie włosów większej objętości i blasku

nawilżenie, regeneracji i zmiękczenie kosmyków

ułatwianie rozczesywania

stwarzanie warstwy ochronnej zabezpieczającej przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych - m.in. promieniowaniem UV

Mycie włosów kefirem

Zdjęcie Kefir można stosować zarówno do mycia włosów jak i w postaci maseczki / 123RF/PICSEL

Najprostszym sposobem sprawdzenia jak działa kefir na włosy jest przygotowanie odżywki bądź maseczki na jego bazie i pozostawienie na głowie na około 15-20 minut. Można również wykorzystać go podczas mycia włosów, dzięki czemu cebulki się wzmocnią, wzrost zostanie przyspieszony, a kondycja znacznie się poprawi.

Włosy należy najpierw zwilżyć ciepłą wodą, a następnie nałożyć na nie kefir w takie ilości, by pokrył całą ich powierzchnię. Potem przez około 3 minuty wmasowywać produkt w skórę głowy - po tym czasie spłukać wodą. Możesz też na końcu umyć głowę szamponem, jednak nie jest to konieczne.

Kefir na siwe włosy

Kefir to również genialny sposób na siwienie włosów - stosowany zarówno jako produkt do picia jak i domowy kosmetyk. Za sprawą wapnia, witamin z grupy B i kwasu foliowego wzmacnia włosy, zapobiega łupieżowi i również opóźnia ich siwienie. Wprowadzając kefir do codziennej diety czy też wykorzystując go do pielęgnacji poprawisz nie tylko stan włosów, ale również wygląd cery.

Zdjęcie Kefir - stosowany zewnętrznie jak i w formie do picia, pomoże opóźnić siwienie się włosów / 123RF/PICSEL

Kefirowa maseczka do włosów z przepisu Anny Lewandowskiej

Wariantów przygotowania domowej maseczki do włosów na bazie kefiru jest wiele. Przepisem na skutecznie działający produkt podzieliła się już jakiś czas temu Anna Lewandowska. W mediach społecznościowych, w odpowiedzi na liczne komplementy dotyczące jej lśniących i gęstych włosów zamieściła instrukcję na wykonanie maseczki kefirowej. Oto co będzie potrzebne do jej przygotowania.

Składniki 1 banan

Kefir

1/2 cytryny

1 łyżka liofilizowanej porzeczki lub truskawki

Kilka kropel oleju lnianego

- Proste, bo wszystkie składniki należy tylko wymieszać i wmasować we włosy. Nałóż ręcznik lub czepek foliowy na ok. 15 minut. Na koniec nałóż sok z cytryny od nasady po końce. Zmyj ulubionym szamponem. To spowoduje, ze włosy będą lśniące. Jeśli mam odrobinę więcej czasu staram się wykonywać ten zabieg 1-2 razy w tygodniu - radzi Anna Lewandowska.