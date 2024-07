Ulubiona fryzura Francuzek dochodzi do głosu. Ma same plusy

Chociaż nawiązuje do francuskiego boba - krótko ściętej, sięgającej maksymalnie do linii żuchwy fryzury, w istocie różnią je detale. "Le petit bob" zachęca do nieco większych szaleństw, zezwalając stylistom na skrócenie włosów tuż za ucho. Tak podcięte nabierają lekkości, nadając dziewczęcości i idealnie podkreślając kości policzkowe. Brzmi jak marzenie? To dopiero początek jego umiejętności.