Co to jest kitty cut?

Kitty cut to fryzura inspirowana młodzieńczym, świeżym i figlarnym stylem, który odwołuje się do delikatnych, miękkich linii oraz naturalnego ruchu włosów. Nazwa kitty cut nie jest przypadkowa - odnosi się do skojarzeń z młodymi kotami, które są pełne energii, ale jednocześnie eleganckie i subtelne. Właśnie te cechy fryzura ma podkreślać - lekkość, swobodę i naturalny wdzięk.