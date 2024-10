Witamina D jest znana przede wszystkim z jej roli w utrzymaniu zdrowych kości. Odpowiada za regulację poziomu wapnia i fosforu w organizmie, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego. Jednak najnowsze badania wykazują, że jej działanie sięga znacznie dalej! Dzięki wynikom, które zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym "Engineering", okazuje się, że ten suplement wpływa na zdrowie kardiometaboliczne.

Badania, które przeprowadzili naukowcy z Chin i Stanów Zjednoczonych wykazały bowiem, że przyjmowanie witaminy D w dawce średnio 3320 jednostek międzynarodowych (IU) dziennie przynosi znaczące korzyści zdrowotne. Do pozytywnych efektów należy m.in. obniżenie ciśnienia krwi (zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego), poziomu cholesterolu całkowitego, glukozy na czczo, insuliny na czczo oraz hemoglobiny A1C .

Witamina D odgrywa kluczową rolę w wzmacnianiu układu odpornościowego, ponieważ pomaga w produkcji białek niezbędnych do walki z infekcjami. Badania sugerują także, że witamina D może mieć wpływ na nasze samopoczucie, wspierając walkę z depresją. Co więcej, regularne przyjmowanie witaminy D może wpływać na wydolność mięśni, co jest szczególnie istotne dla osób aktywnych fizycznie.