Małgorzata Kożuchowska na przestrzeni swojej aktorskiej przygody prawie zawsze nosiła krótką fryzurę. Ponad 20 lat temu, gdy wcieliła się w rolę Hanki Mostowiak w serialu "M jak miłość" nosiła włosy do ramion. W roku 2006 postawiła na radykalne zmiany i obcięła się na chłopaka - tym samym biorąc udział w akcji, która miała na celu zebranie pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Od tamtej pory wierna jest krótkim fryzurom, raz na jakiś czas je modyfikując. Jak widać, w tego typu uczesaniach czuje się najlepiej i trzeba przyznać, że jest jej w nich do twarzy.

Fryzura Małgorzaty Kożuchowskiej hitem wśród fryzjerskich trendów

Po wielu latach noszenia króciutkiej fryzury Kożuchowska postanowiła nieco zapuścić włosy. Jesienią 2021 roku aktorka zdecydowała się na cięcie, które zachwyciło jej fanów. Mowa o ultramodnym już od jakiegoś czasu "blunt bobie" - fryzurze charakteryzującej się tępym, prostym, asymetrycznym cięciem. Włosy z przodu są nieco dłuższe, przez co podkreślone zostają rysy twarzy, a włosy zyskują na objętości. U Kożuchowskiej bob początkowo sięgał poniżej żuchwy, ostatnio natomiast celebrytka zdecydowała się na jeszcze krótszą wersję. Obecnie włosy często zaczesuje do tyłu, odsłaniając uszy.

Zdjęcie Jak widać na przykładzie Kożuchowskiej, fryzurę blunt bob można modyfikować wedle uznania. Aktorka zdecydowała ostatnio na zaczesaniu włosów do tyłu i odsłonięciu uszu / Paweł Wodzyński / East News

"Blunt bob" - komu pasuje?

Blunt bob jest bardzo modny już od wielu sezonów i bardzo popularny wśród polskich i zagranicznych celebrytek. Cięcie to możemy zaobserwować również m.in. u Lucy Hale, Klaudii Halejcio czy Magdaleny Mołek.

Jest to fryzura bardzo swobodna i bardzo łatwa w stylizacji. Tak ścięte włosy praktycznie same się układają. Blunt bob sprawdzi się zarówno u kobiet o naturalnie prostych włosach jak i tych pofalowanych - w każdej wersji wygląda doskonale. Polecana jest więc tym paniom, które cenią sobie wygodę i chcą przeznaczać zbyt wiele czasu na układanie włosów. Uczesanie to sprawdzi się też idealnie dla posiadaczek włosów rzadkich i cienkich, bowiem wizualnie sprawia wrażenie bujnej czupryny.

Ponadto Blunt bob będzie odpowiedni dla kobiet w każdym wieku - noszą go dwudziestolatki, ale również panie w średnim wieku. Polecana jest przez stylistów z jeszcze jednego względu - wspaniale podkreśla urodę i odmładza!

Jak widać Małgorzata Kożuchowska polubiła tego typu cięcie i można snuć domysły, że pozostanie przy nim jeszcze przez długi czas.

