Trendy w modzie co jakiś czas powracają, często nawet po kilku dekadach. Obecnie można zauważyć duży wpływ lat 90. na to, co jest popularne. Tak właśnie jest m.in. w przypadku słynnej fryzury Pameli Anderson, która kiedyś była na topie, a teraz ponownie święci triumfy.

Fryzura w stylu Pameli Anderson wraca do łask

Ostatnie zainteresowanie Pamelą Anderson jest spowodowane premierą dokumentu opwiadającego o jej życiu, "Pamela: Historia miłosna". Widzowie mieli okazję poznać gwiazdę "Słonecznego partolu" od zupełnie innej strony.

W latach 90. znakiem rozpoznawczym aktorki była jej fryzura. To charakterystyczny kok upięty wysoko na głowie. Kluczowa jest również grzywka - dość długa, wywinięta na obie strony oraz opadająca na skronie. Taka stylizacja jest hitem obecnego sezonu.

Zdjęcie Kok w stylu Pameli Anderson jest hitem tego sezonu / Jordan Strauss / East News

Tiktokerki pokazują, jak zrobić kok Pameli Anderson

Jak wykonać upięcie w stylu Pameli Anderson? Nie jest to wcale takie trudne. Jedynym elementem, który trzeba wykonać u fryzjera, jest grzywka. Cała reszta fryzury nadaje się już do samodzielnego stworzenia. Potrzeba do tego tylko gumki do włosów, dużo wsuwek oraz prostownicy.

W wykonaniu koka pomogą nam media społecznościowe. Obecnie na TikToku znaleźć można sporo nagrań pokazujących, jak zrobić taką fryzurę. Jedną z tiktokerek, która ją prezentuje, jest @magdazzle.

Jak wykonać upięcie w stylu Pameli Anderson?

Fryzura Pameli Anderson krok po kroku:

Zaczynamy od dokładnego przeczesania włosów szczotką. Następnie nawijamy grzywkę na duży wałek. Robimy wysoki kucyk, ale za ostatnim razem przez gumkę przeciągamy włosy tylko do połowy. Wystające włosy, które pozostały na górze głowy, podpinamy wsuwkami. Prostujemy grzywkę oraz wystające spod gumki kosmyki. Utrwalamy fryzurę lakierem do włosów.

