Bob w każdej wersji - klasyk, który odmładza

Bob to jedna z najbardziej uniwersalnych fryzur, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Dlaczego? Przede wszystkim świetnie eksponuje szyję i kości policzkowe, co optycznie wyszczupla i odmładza twarz. Krótsze włosy to też mniejsze obciążenie w gorące dni - bob świetnie radzi sobie z upałami.

Klasyczny, prosty bob o długości do żuchwy nadaje się niemal do każdego typu urody. W wersji z delikatnym podkręceniem końcówek dodaje lekkości i dziewczęcego uroku.

Dłuższy bob, sięgający do ramion, jest nieco bardziej zachowawczy, ale nadal bardzo praktyczny - można go związać w luźny koczek lub spiąć spinką, gdy temperatura doskwiera. To fryzura idealna dla osób, które chcą wyglądać młodziej, ale nie chcą radykalnych zmian.

Dodanie lekkiej grzywki - najlepiej curtain bangs lub rozwichrzonej, postrzępionej - może odjąć wizualnie nawet 5 lat. Grzywka zmiękcza rysy twarzy i zakrywa ewentualne zmarszczki na czole, a przy tym nie wymaga wielu zabiegów stylizacyjnych.

Dla siwych włosów najlepszymi fryzurami będzie pixie cut, clavi cut oraz bob. 123RF/PICSEL

Pixie cut - odważna i odmładzająca

Pixie cut to krótka, dynamiczna fryzura, która zyskała rzesze fanek nie tylko wśród młodych kobiet. Jest przewiewna, wygodna i nie obciąża szyi - idealna na lato. Jednocześnie daje natychmiastowy efekt odmłodzenia, odsłaniając rysy twarzy i podkreślając oczy.

Z odrobiną długości na czubku głowy i krótszymi bokami, teksturowany pixie daje wrażenie objętości i młodzieńczej energii. Można go stylizować palcami przy użyciu lekkiej pasty lub pianki.

Pixie cut najlepiej sprawdza się u kobiet o regularnych rysach twarzy 123RF/PICSEL

Nieco dłuższy przód tworzy efekt asymetrii, który wysmukla twarz. Dłuższa grzywka łagodnie opadająca na czoło doda lekkości i świeżości, a jednocześnie nie przytłoczy sylwetki.

Upięcia, które odświeżają - koki, warkocze i kucyki

Nie każda kobieta chce ścinać włosy na lato. Dla tych, które wolą zachować długość, idealnym rozwiązaniem są różnego rodzaju upięcia. Właściwie wykonane nie tylko pozwalają zapanować nad czupryną w upały, ale także odejmują lat.

Wysoki, luźny kok typu messy bun to prawdziwy hit. Wystarczy kilka ruchów, gumka i ewentualnie wsuwka, by stworzyć fryzurę, która odsłania szyję i sprawia wrażenie "niedbałej elegancji". Wersja z lekko wypuszczonymi pasmami z przodu wizualnie zmiękcza rysy twarzy.

Niski kok z przedziałkiem na środku to elegancka, ale minimalistyczna propozycja, idealna do pracy lub na spotkania. Przedziałek pośrodku i wygładzone boki dają efekt schludności i porządku, a niski kok nie obciąża skóry głowy. Stylizacja ta prezentuje się bardzo świeżo i nowocześnie.

Wysoki koński ogon to klasyka, ale warto dodać mu objętości - np. poprzez lekkie natapirowanie włosów u nasady. Taki zabieg unosi fryzurę i sprawia, że twarz wygląda smuklej. To rozwiązanie idealne na gorące dni, trening, ale też letnie wyjścia.

Warstwowe cięcia - objętość bez ciężaru

Kaskadowe, cieniowane cięcia to świetna opcja dla osób, które nie chcą rezygnować z dłuższych włosów, ale marzą o fryzurze lekkiej i przewiewnej. Dobrze wykonane warstwy mogą odjąć lat, bo przywracają fryzurze ruch i lekkość.

Shaggy cut to odważna, mocno cieniowana fryzura z pazurem. Działa świetnie na falowanych lub kręconych włosach, które naturalnie unoszą się i tworzą efekt "dzikiej" objętości. Shaggy to idealna propozycja dla osób z silną osobowością, które lubią nonszalancję w wyglądzie.

Połączenie cieniowania z lekką grzywką typu curtain bang lub side-swept daje bardzo korzystny efekt wizualny. Twarz staje się optycznie smuklejsza, a sama fryzura - pełna życia i młodzieńczej energii.

Naturalna faktura włosów - sposób na letnią lekkość

Wielu fryzjerów zachęca latem do zaakceptowania i podkreślania naturalnej tekstury włosów, zamiast walki z nią. Delikatne fale, skręty czy lekkie puszenie mogą tworzyć ciekawy, młodzieńczy look bez konieczności stylizacji ciepłem.

Naturalne fale w stylu "beach waves" to symbol letniego luzu. Można je osiągnąć bez użycia lokówki - np. zaplatając lekko wilgotne włosy w warkocz na noc albo stosując spray z solą morską. Efekt? Włosy wyglądają, jakby wyschły po kąpieli w morzu - lekko, naturalnie i świeżo.

Osoby z naturalnie kręconymi lub falowanymi włosami mogą latem ograniczyć prostowanie i stylizację. Wystarczy odpowiednia pielęgnacja: lekkie odżywki bez spłukiwania, mgiełki nawilżające i produkty do loków, by uzyskać efekt kontrolowanego nieładu - bardzo na czasie i odmładzającego.

Grzywka - mały detal, wielka zmiana

Grzywka to jeden z najprostszych sposobów na optyczne odjęcie lat. Dobrze dobrana potrafi zdziałać cuda - odmłodzić, zakryć drobne niedoskonałości i dodać twarzy miękkości.

Odmładzająca fryzura dla 50-latki. Wypróbuj cięcie z grzywką 123RF/PICSEL

Curtain bangs - zasłaniają lekko boki czoła, ale pozostawiają środek otwarty, co daje efekt naturalności. Takie grzywki świetnie komponują się z dłuższymi i średnimi fryzurami. Są łatwe w stylizacji i nie obciążają wizualnie twarzy.

Króciutka grzywka to propozycja dla odważnych - nadaje się głównie do owalnych i drobnych twarzy. Nadaje stylu retro i zwraca uwagę na oczy oraz brwi. Latem sprawdza się świetnie, bo nie przylega do czoła i nie powoduje dyskomfortu.

Akcesoria do włosów - stylowe i praktyczne

W letnie dni warto korzystać z ozdób do włosów, które nie tylko upiększają fryzurę, ale też pomagają utrzymać ją w ryzach. Co więcej - odpowiednie akcesoria mogą także dodać młodzieńczego uroku.

Materiałowe, szerokie opaski to hit letnich miesięcy. Skutecznie przytrzymują włosy, a przy tym ożywiają stylizację. Wzory kwiatowe, pastelowe kolory czy motywy vintage potrafią zdziałać cuda - twarz wygląda promienniej i bardziej dziewczęco.

Duże klamry w stylu lat 90. wróciły do łask - i bardzo dobrze! Można nimi stworzyć szybkie i wygodne upięcie, które nie obciąża włosów. Kolorowe spinki, perły czy metaliczne dodatki są obecnie bardzo modne i dodają charakteru każdej fryzurze.

Zawiązane na czubku głowy lub jako opaska - chusty są nie tylko efektowne, ale i bardzo praktyczne. Chronią skórę głowy przed słońcem, a także pozwalają opanować włosy, które "żyją własnym życiem" w wilgotnym powietrzu.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL