Lata 70. - nie tylko disco

Lata 70. to bez wątpienia jeden z najbarwniejszych okresów jeśli chodzi o modę i makijaż. Chociaż najbardziej kojarzą nam się ze stylem disco, to w tym czasie królował też przecież styl hippie i punk, których elementy do dziś możemy zauważyć nie tylko na wybiegach najsłynniejszych domów mody, ale i w codziennych stylizacjach.

Trudno wyobrazić sobie współczesną modę bez spodni dzwonów, długich zwiewnych sukienek czy koszuli zdobionych frędzlami, motywami kwiatowymi, etnicznymi aplikacjami i haftami, tak popularnych wśród dzieci-kwiatów.

Z kolei miłośnicy stylu disco sprawili, że ludzie na całym świecie pokochali odważne łączenie kolorów, cekiny, pióra, buty na koturnach, kombinezony i koszule ze spiczastymi, wydłużonymi kołnierzami, które stały się wręcz kultowe po premierze filmu "Gorączka sobotniej nocy", w którym główną rolę zagrał John Travolta.

Styl disco stawiał na kolory nie tylko w ubraniach, ale i makijażu 123RF/PICSEL

Ale lata 70. to nie tylko wibrujące kolory i błysk. To również styl punk, którego elementami charakterystycznymi były powyciągane T-shirty, poszarpane dżinsy i wytarte skórzane kurtki. Mimo upływu lat nadal cieszą się one dużą popularnością, a co kilka sezonów styl punk staje się najgorętszym modowym trendem.

Również makijaż w latach siedemdziesiątych był pełen kontrastów. Wielbicielki stylu hippie stawiały na delikatny, wręcz niewidoczny make-up, często zupełnie z niego rezygnując. Z kolei styl disco stawiał na kolory nie tylko w ubraniach, ale i makijażu. Oczy podkreślano więc cieniami w odcieniach zieleni, błękitu lub fioletu oraz mocno wytuszowanymi rzęsami. Nie żałowano też różu, który aplikowano nie tylko na policzki, ale także i skronie. Na ustach z kolei królowały metaliczne pomadki w kolorach czerwieni, burgundu, różu oraz pomarańczy.

Długie czy krótkie? - najmodniejsze fryzury lat 70.

Lata siedemdziesiąte były prawdziwym festiwalem kreatywności, jeśli chodzi o fryzury. Podobnie jak w modzie czy makijażu, również i w kwestii włosów okres ten pełen jest kontrastów - od nonszalanckich fal po mocno wycieniowane pasma.

Fryzury lat 70. 123RF/PICSEL

Po dość "grzecznych" latach 60. w których królował właściwie jeden typ fryzury, przyszła pora na eksperymentowanie z długością włosów, ich objętością i teksturą. Popularne stały się zarówno stylizacje z gładkimi włosami, jak i te z falami, lokami czy efektownymi cięciami z wyraźnym cieniowaniem. Inspiracje czerpano z subkultur- od boho chic, przez styl hippie, aż po wyraziste, dynamiczne fryzury disco.

Fryzury z lat 70. - krótkie włosy

Krótkie włosy w latach 70. były niezwykle stylowe i pełne charakteru. Kobiety często decydowały się na cięcia, które podkreślały ich osobowość - od klasycznego boba po bardziej odważne fryzury z mocnym cieniowaniem. Takie fryzury były nie tylko modne, ale przede wszystkim wygodne. Ich stylizacja zajmowała bowiem zdecydowanie mniej czasu niż układanie gładkich, misternych koków popularnych w latach 60.

1. Krótkie cięcie z mocnym cieniowaniem - "shag"

"Shag" to jedno z najbardziej charakterystycznych cięć lat 70. czyli krótkie, wycieniowane włosy, których pasma układały się w różnych kierunkach. Dla wielu była to również fryzura wyrażająca swobodę i bunt.

Tak obcięte włosy najlepiej zacząć stylizować kiedy są jeszcze mokre. Użyj pianki do włosów, aby dodać im objętości i delikatnie susz, unosząc je u nasady za pomocą szczotki lub po prostu opuść głowę w dół. "Shag" to fryzura, która nie wymaga idealnego ułożenia. Wręcz przeciwnie - stylizuj włosy w taki sposób, by sprawiały wrażenie lekkiego nieładu.

2. Kultowy bob z grzywką

Fryzura bob z grzywką 123RF/PICSEL

Bob to fryzura, która jest ponadczasowa, ale w latach 70. stała się szczególnie popularna. styliści proponowali w tamtym czasie zarówno proste boby z gładkimi włosami, jak i te z lekkim cieniowaniem oraz charakterystyczną grzywką.

Fryzury z lat 70. - długie włosy

Długie włosy to jeden z charakterystycznych elementów stylu hippie i boho chic z lat 70. w którym stawiano przede wszystkim na naturalność. Włosy najczęściej były luźno rozpuszczone, z delikatnymi falami lub lekkim skrętem. Aby urozmaicić fryzurą zaplatano pojedyncze warkoczyki, ozdabiano włosy koralikami, rzemykami lub świeżymi kwiatami.

1. Długie, rozpuszczone fale - styl boho

Długie, luźno opadające włosy to kwintesencja stylu boho - delikatnego i niezwykle dziewczęcego. W tej fryzurze najważniejsze jest aby pasma wyglądały jak najbardziej naturalnie. Zapomnij więc o idealnie ułożonych, mocno utrwalonych lakierem lokach.

Długie, luźno opadające włosy to kwintesencja stylu boho 123RF/PICSEL

Jak zrobić fale w stylu boho?

Włosy podziel na kilka grubych pasm.

Zakręć włosy na lokówkę lub prostownicę. Użyj lokówki o dużej średnicy lub prostownicy, aby stworzyć luźne fale. Skręcaj pasma w różnych kierunkach - raz w stronę twarzy, raz od twarzy, aby fryzura wyglądała naturalnie.

Nałóż na włosy delikatny lakier do utrwalenia fryzury, ale unikaj mocnych kosmetyków, które mogą usztywnić fale.

2. Gładkie, proste włosy z przedziałkiem na środku

Proste włosy z przedziałkiem na środku to jedna z ikon stylu lat 70. a do ich popularności z pewnością przyczyniły się jedne z najjaśniejszych gwiazd tego okresu - Jane Birkin i Joni Mitchell. Fryzura ta była uwielbiana przez fanów naturalności i minimalizmu.

Jane Birkin w 1971 r. Patrick Lichfield Getty Images

Fryzury disco - jak zrobić fale disco?

Styl disco kojarzy się z błyskiem, objętością i dynamicznymi fryzurami. Kobiety w tamtych czasach chętnie wybierały fryzury z dużymi, wyrazistymi falami lub afro. Charakterystyczne dla tego stylu było też unoszenie włosów u nasady, co dodawało fryzurze objętości i energii.

1. Duże fale w stylu disco

Włosy w stylu disco to duże, sprężyste, pełne objętości fale. W tej fryzurze najważniejsze było jak największe odbicie pasm od nasady, dzięki czemu włosy wyglądały na niesamowicie gęste.

Fryzury lat 70. 123RF/PICSEL

Jak zrobić fale disco?

Użyj wałków lub lokówki o dużej średnicy - włosy podziel na cienkie pasma i nawiń je na wałki lub lokówkę o dużej średnicy dzięki czemu uzyskasz efekt pełnych, okrągłych loków.

Susz włosy z głową w dół - aby uzyskać jeszcze większą objętość, susz włosy z głową w dół, delikatnie je unosząc u nasady.

Rozczesz loki palcami - po zdjęciu wałków lub użyciu lokówki, delikatnie rozczesz włosy palcami, aby nadać im lekkości i naturalności. Utrwal fryzurę lakierem.

2. Efektowne afro - naturalna objętość i energia

Fryzury afro były hitem lat 70., szczególnie w środowiskach inspirowanych muzyką disco i stylem funky. Wyraziste, gęste loki wykonywano przy pomocy papilotów, lokówki albo w salonie fryzjerskim, robiąc trwałą ondulację.

Jak zrobić fryzurę afro?

Zakładaj ciasne wałki na włosy - aby uzyskać efekt afro, nawiń cienkie pasma włosów na bardzo ciasne wałki lub papiloty.

Zastosuj suszarkę z dyfuzorem - jeśli masz naturalnie kręcone włosy, użyj suszarki z dyfuzorem, aby wydobyć z nich pełną objętość.

Rozczesz loki grzebieniem z szerokimi zębami - po zdjęciu wałków delikatnie rozczesz loki grzebieniem z szerokimi zębami, aby nadać im didatkowej objętość.

Afro - popularna fryzura w latach 70. 123RF/PICSEL

