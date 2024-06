Jak szybko rosną włosy?

Przyjmuje się, że przeciętnie co miesiąc włosy rosną o około 1,2 cm, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że każda z nas jest inna i jest to mimo wszystko kwestia mocno indywidualna. Poza tym na to, w jakim tempie rosną nasze włosy, ma wpływ wiele wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Należą do nich:

wiek;

uwarunkowania genetyczne;

gospodarka hormonalna (np. przy przewlekłej chorobie Hashimoto może występować nadmierne wypadanie włosów i zahamowanie ich wzrostu);

dieta - uboga w składniki mineralne i kwasy omega nie sprzyja prawidłowemu wzrostowi włosów;

kondycja organizmu;

choroby skóry głowy;

ilość i jakość snu;

stres;

długotrwałe niekorzystne warunki pogodowe;

kosmetyki używane w pielęgnacji włosów

Istnieje jednak kilka kluczowych zasad, dzięki którym - bez względu na okoliczności - włosy będą rosły nie tylko szybciej, ale będą również mocne i zdrowe.

1. Podetnij zniszczone końcówki

Chociaż wiele kobiet broni się przed podcinaniem końcówek w obawie, że takim sposobem nigdy nie dojdą do wymarzonej długości, niepodcinanie włosów jest poważnym błędem. Tymczasem zanim zdecydujemy się na zapuszczanie trzeba udać się do fryzjera, ponieważ suche i zniszczone, a niekiedy wykruszone, końcówki same nie znikną, a będą jedynie szpecić całą fryzurę. Ważne jest również to, aby później regularnie pojawiać się w salonie i najlepiej robić to co 6 miesięcy.

Oczywiście przycinanie włosów nie sprawi, że będą one coraz dłuższe, ale ich podcięcie pomoże ocenić ich rzeczywistą długość na początku przygody z zapuszczaniem, a później będzie dobrym wyznacznikiem tego, jak szybko rosną włosy i w jakim tempie niszczą się nasze końcówki.



Bywają takie sytuacje, że zapuszczanie włosów trzeba zacząć od... ścięcia końcówek 123RF/PICSEL

2. Zadbaj o skórę głowy

Bardzo często pielęgnujemy nasze włosy na długości, zapominając tym samym o tym, że wszystko zaczyna się i kończy na głowie! W końcu dobrze oczyszczona i nawilżona skóra głowy to idealne podłoże do tego, żeby dotychczasowe włosy mogły lepiej rosnąć, a przy okazji pojawiły się też nowe, tzw. baby hairs! Co zatem zrobić, żeby skóra głowy odwdzięczyła się nam wysypem bujnych włosów?

Potrzebny ci będzie peeling do skóry głowy, który należy stosować raz w tygodniu przed myciem głowy. Możesz przygotować go samodzielnie lub kupić w drogerii. Równie ważny jest wybór odpowiedniego szamponu, który nie podrażni skóry głowy, a odpowiednio ją nawilży. Warto zainwestować również w masażer do skóry głowy. Stosowanie tego sprzętu pozwoli na lepsze ukrwienie cebulek, które zaczną lepiej pracować, a co za tym idzie - włosy będą szybciej rosły!

3. Zadbaj o włosy od środka!

Dbanie o włosy nie kończy się jedynie na podcinaniu końcówek i stosowaniu odpowiednich kosmetyków. Żeby zapuścić długie i zdrowe kosmyki, trzeba pomóc sobie również od środka! W związku z tym warto przejść się do apteki po kilka suplementów, które mają zbawienne działanie na nasze włosy. Wśród najbardziej polecanych znajdują się: biotyna, kreatyna, niacyna oraz witaminy A, C, E i D.

W trakcie zapuszczania włosów warto także zadbać o swoją dietę i nie zawierzać wszystkiego jedynie suplementom! Odpowiednio skomponowane i zbilansowane posiłki są bowiem źródłem witamin i minerałów, które mają ogromny wpływ na wygląd i kondycję naszych włosów. W związku z tym, chcąc je zapuścić, musisz zadbać o to, co znajduje się na twoim talerzu i wprowadzić do diety warzywa, owoce oraz źródła zdrowych tłuszczów jak orzechy oraz ryby.

Podczas zapuszczania włosów dobrze jest zacząć przyjmować dodatkowe suplementy 123RF/PICSEL

4. Porzuć wysokie temperatury oraz tarcie ręcznikiem

Zapuszczając włosy, musisz także w odpowiedni sposób zadbać o nie już po myciu. Dlatego, jeśli dalej zawijasz włosy w ręcznik kąpielowy i robisz z niego tzw. turban - porzucić tę praktykę. Ciasno zwinięty ręcznik sprawa, że włosy dostają się pomiędzy jego włókna i są podatne na pęknięcia. Warto więc zastąpić ręcznik specjalnym ręcznikiem do włosów wykonanym z mikrofibry lub po prostu zwykłą koszulką bawełnianą z szafy!

Ważne jest także suszenie włosów i nienarażanie ich na wysokie temperatury. Ciągły kontakt włosów z suszarką, lokówką czy prostownicą nie służy ich szybkiemu wzrostowi, a tylko jeszcze bardziej je niszczy, co powoduje wykruszanie końcówek. Dlatego podczas suszenia włosów używaj tylko chłodnego nawiewu powietrza, a jeśli poważnie myślisz o długich i zdrowych kosmykach, zrezygnuj z ich codziennego prostowania czy kręcenia. Pamiętaj również, żeby podczas każdej stylizacji na gorąco używać kosmetyków z termoochroną.

5. Dobra szczotka to podstawa

Choć mogłoby się wydawać, że szczotkowanie (jak i sama szczotka) nie ma nic wspólnego z zapuszczaniem włosów, jest to nieprawda. Przede wszystkim w trakcie procesu należy zrezygnować z agresywnego szczotkowania, które może uszkodzić skórę głowy, jak i same włosy. Trzeba uważać na tę czynność szczególnie wtedy, kosmyki są mokre i podatne na łamanie się. W związku z tym zawsze rozpoczynaj czesanie od dołu i kieruj się ku nasadzie włosów.

Jeśli jeszcze nie posiadasz szczotki z naturalnym włosiem, to również jest to najlepszy czas, żeby w taką zainwestować. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi i dobrej technice nie będziesz tracić włosów, których chcesz mieć przecież jak najwięcej. Warto również dodać, żeby podczas tworzenia fryzur obchodzić się z kosmykami jak najdelikatniej i nie spinać ich za ciasno, aby nie ocierały się o siebie i nie łamały.

Podczas zapuszczania włosów odradza się używania zwykłego ręcznika na rzecz tego z mikrofibry 123RF/PICSEL

Niedobory krzemu. Pierwszym objawem są osłabione włosy Interia.tv