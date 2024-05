Co to jest sól bocheńska

Najpopularniejszym sposobem jej użycia jest oczywiście kąpiel solankowa . Do jej przygotowania będziemy potrzebowali od 100 do 300 gramów soli na każde 10 litrów wody. Jeśli dopiero zaczynamy naszą przygodę z solą bocheńską, warto zacząć od niższych stężeń i stopniowo je zwiększać, aby przyzwyczaić organizm do takich kąpieli.

Jeśli nie posiadamy wanny, w której możemy przygotować kąpiel z dodatkiem soli bocheńskiej, warto wykorzystać solankowy roztwór do moczenia nóg. Proporcje soli i temperatura wody pozostaje bez zmian, natomiast czas trwania kąpieli w przypadku samych nóg możemy przedłużyć do 20 minut. Ten wydawałoby się prosty zabieg ma długą listę korzyści. Przede wszystkim działa kojąco na zmęczone, opuchnięte i obolałe nogi. Poprawia krążenie, rozluźnia mięśnie, zmiękcza skórę oraz ma działanie relaksujące i wspierające odporność. Oprócz soli bocheńskiej wzbogaconej dodatkiem ziół mających działanie aromaterapeutyczne jak np. lawenda czy rozmaryn, która służy do przygotowywania kąpieli, w ofercie firm kosmetycznych znajdziemy również inne produkty zawierające ją w swoim składzie. Na rynku dostępne są m.in. żele pod prysznic, peelingi, kremy do rąk i stóp. Część z tych kosmetyków możemy jednak przygotować samodzielnie w domu.