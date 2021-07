Grzywka na bok: Komu pasuje?

Uroda

Grzywka na bok? Dziewczęcy atrybut damskiej fryzury, który odejmuje lat. Dlatego trudno się dziwić, że wiele pań decydując się na metamorfozę, zaczyna właśnie od grzywki. Jednak czy każda z nas robi to we właściwy sposób? Na co należy zwrócić uwagę?

Zdjęcie Cameron Diaz jest fanką grzywki czesanej na bok. Spójrzcie jak doskonale koresponduje z lekkimi upięciami włosów / Getty Images