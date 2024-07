Idealny makijaż na lato. Jak wyglądać świeżo i promiennie w gorące dni?

Wakacyjny look

Wakacje to czas kiedy pozwalamy sobie na swobodne i przewiewne stylizacje, luźno, wręcz niedbale upięte włosy, szalone kolory na paznokciach i makijaż, którego być może nie wykonałybyśmy na co dzień. Nie bez powodu wakacyjne kolekcje produktów do makijażu wypuszczane przez marki kosmetyczne są jednymi z najbardziej wyczekiwanych w ciągu roku. Kolorowe maskary i eyelinery, rozświetlające bronzery z mieniącymi się w słońcu drobinkami, lekkie tinty, które sprawiają, że nasze usta wyglądają jak po zjedzeniu soczystych malin czy truskawek.