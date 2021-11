Jak dodać objętości fryzurze? Załóż na włosy... skarpetkę?!

Załóż skarpetkę na włosy, czyli fryzura w stylu zero waste

Masz w domu skarpetkę bez pary, bo w drugiej pojawiły się dziury, albo zaginęła w życiowym ferworze? Możesz wykorzystać samotną skarpetę do zrobienia pełnej objętości fryzury dla cienkich i rzadkich włosów! Z pomocą tego elementu garderoby stworzysz typowy “sock bun", czyli duży i gęsty kok, najczęściej upinany na czubku głowy — to także świetny pomysł, jeśli interesują cię fryzury wyszczuplające twarz.

TikTok

Aby zrobić pełną objętości fryzurę na cienkich i rzadkich włosach, odetnij część palcową skarpetki i odwiń ją na zewnątrz, a następnie zroluj w ten sposób całą skarpetkę. Niewielkim kosztem, otrzymasz wypełniacz do koków. To świetna metoda na wykorzystanie skarpetki, która w przeciwnym razie zapewne trafiłaby do kosza — zero waste.

Reklama

Fryzury dla cienkich i rzadkich włosów: Trzy sposoby na kok ze skarpetkowym wypełniaczem

Kiedy przygotujesz już wypełniacz do koków z recyklingu, możesz wykorzystać go w ten sam sposób, w jaki korzystamy z kupionego w sklepie produktu. Dzięki niemu fryzury dla cienkich i rzadkich włosów będą prezentowały się zachwycająco. Koki to też doskonały sposób, jeśli chcesz dzięki fryzurze wyszczuplić twarz.



Zdjęcie Wypełniacz to sposób na dużego i pięknego koka / 123RF/PICSEL

Jak używać wypełniacza do koków? Istnieje na to kilka metod. Najprostsza z nich polega na zrobieniu kucyka na takiej wysokości, na jakiej ma być kok i nałożeniu wypełniacza na gumkę. Następnie musisz rozłożyć włosów, tak by pokryły cały wypełniacz. Na koniec nakładamy kolejną gumkę, której zadaniem jest utrzymać włosy na właściwym miejscu. Ich luźne końcówki zbierz w jednym punkcie i zawiń wokół koka. Jeśli masz długie włosy możesz zapleść końcówki w warkocz lub zwinąć i otoczyć nimi kok.



Zdjęcie Kok na wypełniaczu to elegancka fryzura wyszczuplająca twarz / 123RF/PICSEL

Aby wykonać koka na wypełniaczu ze skarpetki, możesz podzielić włosy na trzy pasma: jedno — największe — z tyłu głowy i dwa mniejsze po obu stronach twarzy. Włosy z tyłu zwiąż w kucyka, owiń ich końcówki wokół wypełniacza i nawijaj na niego włosy, jednocześnie rozdzielające je palcami, aż dotrzesz do powierzchni głowy. Następnie zapleć obydwa przednie pasma w warkocze, zepnij końce gumką i ukryj pod kokiem.



Instagram Wideo (IGTV)

Istnieją też inne odpowiedzi na pytanie: jak używać wypełniacza do koków. Ostatni sposób polega na założeniu zrolowanej skarpetki na kucyka i wyodrębnieniu pasma włosów. Następnie trzeba je zrolować i przełożyć przez wypełniacz. Końcówkę zwiniętego pasma należy połączyć z kolejnym kosmykiem i powtórzy czynność — rób to, aż włosy pokryją całą skarpetkę. Na koniec załóż gumkę na ostatnie pasmo, podziel je na dwie części, owiń wokół koka i przypnij wsuwką.



Stworzenie fryzury dla cienkich i rzadkich włosów będzie o wiele łatwiejsze z wypełniaczem ze skarpetki. Koki to eleganckie i efektowne fryzury dla kobiet w każdym wieku. Idealnie sprawdzą się też u pań, które chcą znaleźć fryzury wyszczuplające twarz.



***

Fryzury dla cienkich włosów i okrągłej twarzy

Fryzury z PRL-u: Powinniśmy do nich wrócić, czy o nich zapomnieć?

Jak dodać włosom objętości?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kobiece sztuczki: Proste i efektowne fryzury Video Brothers