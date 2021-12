Klasyczna prosta grzywka

Krok 1: Najpierw należy oddzielić pasma, które docelowo mają być naszą grzywką od reszty włosów. W tym celu trzeba wyznaczyć obszar podobny do trójkąta. Sprawdź, czy grzywka nie będzie zbyt gęsta - jeśli tak, to zmniejsz ilość włosów.



Krok 2: Kiedy uznasz, że dobrze wybrałaś ilość i obszar włosów, rozczesz je i zwiąż u nasady nosa. Pamiętaj, że grzywkę zawsze można skrócić, dlatego pierwsze cięcie poprowadź na bezpiecznej wysokości.



Krok 3: Rozwiąż włosy i sprawdź, czy długość grzywki cię zadowala. Jeżeli nie, to ponownie zwiąż włosy i nieco je skróć. Gdy będziesz już zadowolona z długości, zrób minimalne pionowe cięcia od dołu tak, aby postrzępić lekko grzywkę, nadając jej objętości i naturalności.



Grzywka typu curtain bangs

Curtain bangs to dosłownie grzywka typu zasłona, czyli taka, w której włosy mamy podzielone mniej więcej na pół, rozdzielone na boki i nieco dłuższe niż przypadku klasycznej grzywki. Pierwszy krok jest za to taki sam, więc od razu przejdziemy do drugiego.



Krok 2: Tego typu grzywka ma luźne zasady co do jej długości. Może sięgać góry ucha, jego końcówki, a nawet podbródka. W tej kwestii masz pole do wyboru. Przed podzieleniem włosów chwyć je razem i na wysokości brody przytnij poziomo.



Krok 3: Rozdziel włosy na dwie części i każdą z nich przytnij w ten sposób, aby grzywka była nieco dłuższa od zewnętrznej strony twarzy, tworząc tzw. zasłony. Po obcięciu na odpowiednią długość warto grzywkę wyprostować i nadać jej kształt.



