Czym jest stres?

Nie da się jednoznacznie określić, czym jest stres. Wszystko przez to, że nie istnieje jedna ogólnie przyjęta definicja. Uznaje się, że to reakcja organizmu na pewne wydarzenia i sytuacje, które mają miejsce w życiu każdego człowieka.

Przyjęło się, że stres można rozumieć na trzy sposoby. Pierwszy z nich mówi o traktowaniu go jako bodźca, czyli określonej sytuacji, drugi wiąże się z reakcją organizmu na sytuację stresującą, a trzeci odnosi się do relacji między osobą a otoczeniem.

Poza tym można wyróżnić dwa rodzaje stresu. To negatywne napięcie to nic innego jak dystres, ale wbrew pozorom istnieje pozytywna strona tego zjawiska. Wyróżnia się również eustres, którego zadaniem jest motywowanie do działania. Ponadto mobilizuje i poprawia wydajność oraz koncentrację.

Jak się objawia stres?

Przyczyn stresu jest wiele. Jego występowanie wiąże się z każdą sferą życia. Mogą go wywoływać m.in. sytuacje związane z pracą, ale także życiem prywatnym. Mowa tu zarówno tych dobrych, jak i złych wydarzeniach.

Rozważając kwestię objawów, trzeba wziąć pod uwagę, że każdy człowiek zupełnie inaczej odczuwa stres. To jak się objawia, jest kwestią indywidualną.

Wydzielający się w stresujących sytuacjach kortyzol doprowadza do naruszenia włókien kolagenu i elastyny, co powoduje pojawienie się zmarszczek

Do typowych objawów zalicza się m.in. kołatanie serca, pocenie się, przyspieszone tętno, zaburzenia koncentracji i pamięci oraz rozdrażnienie. Dochodzi do tego chroniczne zmęczenie i wyczerpanie, napięcie mięśniowe, niepokój, lęk, przygnębienie oraz tiki nerwowe, a także natłok negatywnych myśli.

To tylko niektóre z objawów przewlekłego stresu i nie zawsze wszystkie z wymienionych występują u osób, które się z nim mierzą. Istnieje wiele metod pozwalających poradzić sobie ze stresem. Zaleca się m.in. aktywność fizyczną, odpoczynek, techniki relaksacyjne, odstawienie alkoholu oraz papierosów, a także zadbanie o zdrową dietę.

Jak stres wpływa na wygląd?

Stres ma negatywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Nadmierne stresowanie się może doprowadzić m.in. do problemów związanych z sercem i układem pokarmowym, a także powodować zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Poza tym może prowadzić do występowania chronicznych bólów głowy oraz przyrostu masy ciała, nasilać bądź wywoływać depresję oraz powodować częste infekcje.

Stres pozostawia również widoczny ślad na wyglądzie i odbija się przede wszystkim na twarzy. Prowadzi on m.in. do pojawienia się trądziku lub zaostrzenia go. Wszystko to przez nadmierne wydzielanie sebum przez gruczoły łojowe. W konsekwencji dochodzi do zatykania porów i pojawiania się wyprysków.

Stres wiąże się również z naruszeniem naturalnej ochrony hydrolipidowej skóry, a to oznacza, że staje się ona przesuszona i wrażliwsza na wszelkie czynniki zewnętrzne. Komórki zaczynają się szybciej starzeć, a obrona przed wolnymi rodnikami staje się znacznie trudniejsza.

Do skutków ubocznych nadmiernego stresu trzeba również doliczyć problemy związane z włosami

Wydzielający się w stresujących sytuacjach kortyzol doprowadza do naruszenia włókien kolagenu i elastyny, co powoduje pojawienie się zmarszczek oraz worków pod oczami, a także utratę jędrności.

Na tym jednak nie koniec, bo stres to także problemy z zasypianiem i spokojnym snem. To w konsekwencji prowadzi do opuchlizny na twarzy, obrzęków oraz bladego i ziemistego koloru skóry.

Poza tym reakcja organizmu na stresory może objawić się pogorszeniem kondycji skóry na całym ciele. Mowa tu m.in. o pokrzywce, rumieniu, przebarwieniach i cellulicie. Do skutków ubocznych nadmiernego stresu trzeba również doliczyć problemy związane z włosami, czyli ich wypadnie, siwienie, rozdwajanie się i matowienie. Do tego dochodzi również pogorszenie stanu zębów oraz paznokci.

