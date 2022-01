Rozstępy to charakterystyczne zmiany w strukturze skóry - wrzecionowate i pręgowane pasma, które pojawiają się na ciele. Najczęściej można je zaobserwować na brzuchu, udach, piersiach, pośladkach, a także na plecach. Tworzą się one na skutek nadmiernego rozciągnięcia skóry ze względu na duże przybranie lub utratę wagi w krótkim czasie, ciążę, zmiany hormonalne i podwyższony poziom kortyzolu, budowanie masy mięśniowej czy zaburzenia funkcjonowania tkanki łącznej.

Dlaczego powstają rozstępy?

Kiedy w krótkim czasie nasze ciało się zmienia, naciągana skóra nie nadąża z produkcją włókien kolagenowych i elastynowych. W wyniku osłabienia skóry, sieć włókien zostaje zerwana. Właśnie dlatego na rozstępy skarżą się często nastolatki, których ciało zmienia się w szybkim tempie, a także osoby, które gwałtowanie przybrały na wadze, ale również zbudowały masę mięśniową czy schudły - dlatego tak ważne jest stopniowe i powolne odchudzanie, kiedy skóra będzie mogła "dopasować się" do nowej wagi oraz ćwiczenia fizyczne, które wzmocnią mięśnie i poprawią jędrność i elastyczność skóry.

Poza tym, za powstawanie rozstępów odpowiedzialny jest także kortyzol, czyli tzw. hormon stresu. Negatywnie wpływa on na działanie fibroblastów, które produkują kolagen i elastynę.

Jak wyglądają rozstępy?

Świeże rozstępy wyglądają jak pęknięcia na skórze. Z początku są w intensywnie czerwonym lub sinoczerwonym kolorze (jest to tzw. faza zapalna rozstępów), są lekko wypukłe i nabrzmiałe.

Rozstępy rozwijają się tak najczęściej przez kilka miesięcy do pół roku, po czym przechodzą w fazę zanikową, kiedy znacznie bledną i zmieniają strukturę, stając się pomarszczone i wklęsłe, przybierając postać jasnoperłowych blizn.

Zdjęcie Rozstępów nie da się po prostu "wymazać" ze skóry / 123RF/PICSEL

Jak nie dopuścić do powstania rozstępów?

Rozstępy są niestety trudne do zwalczenia, dlatego najlepszą bronią przeciwko nim będzie zminimalizowanie możliwości ich pojawienia się na skórze. Jak to zrobić?

Ważne, by pamiętać o utrzymywaniu w miarę możliwości odpowiedniej masy ciała oraz aktywności fizycznie - niekoniecznie intensywnej, ale regularnej. To pozwoli zbudować i wzmocnić tkankę mięśniową. Należy także pielęgnować skórę - stosować regularnie peelingi i masaże, które poprawią ukrwienie i sprawią, że skóra stanie się jędrna i elastyczna.

Bardzo ważne jest zadbanie o zdrowie - regularne badanie gospodarki hormonalnej, a także odpowiednia suplementacja. Zwłaszcza cynku, krzemu, witaminy A i witaminy D - oczywiście pod okiem lekarza. Ryzyko rozstępów minimalizuje także dieta obfitująca w warzywa i owoce, zwłaszcza bogate w witaminę C oraz prawidłowe nawodnienie organizmu, dzięki któremu skóra będzie w dobrej kondycji.

Jak pozbyć się rozstępów?

Specjaliści są zgodni, że usuwanie rozstępów nie jest prostym i szybkim zabiegiem. Przede wszystkim, jeśli zastanawiamy się, jak pozbyć się rozstępów, musimy pamiętać, że najlepiej walczyć z nimi wtedy, kiedy są świeże i w fazie zapalnej - na tym etapie możemy zapobiec ich dalszemu powstawaniu, rozwojowi oraz odbudować struktury kolagenowe i elastynowe.

Możemy sięgnąć po kosmetyczne metody usunięcia rozstępów czyli kremy na rozstępy. Ważne, by działać jak najszybciej - czyli wdrożyć kurację od razu, kiedy pojawią się na skórze. Preparaty na rozstępy zawierają kwas hialuronowy, pantenol, glicerynę, alantoinę, związki krzemu i inne dobre dla naszej skóry substancje, które będą stymulować produkcję włókien kolagenowych.

Zdjęcie Za powstawanie rozstępów mogą odpowiadać m.in. wahania wagi /123RF/PICSEL



Ważne jednak, by pamiętać, że jeśli stosujemy krem na rozstępy w ciąży, nie powinien on zawierać witaminy A, retinolu i retinoidów, kwasu salicylowego, kwasów owocowych AHA, kofeiny, wyciągu z alg oraz z kasztanowca. Najlepiej konsultować użycie konkretnego preparatu z lekarzem.

Przy stosowaniu kremów, warto robić jednocześnie masaż - dzięki niemu składniki lepiej się wchłoną, pobudzi to także mikrokrążenie. Pomocne będzie też masowanie ciała szorstką gąbką lub szczotkowanie specjalną szczotką z twardym włosiem, a następnie natłuszczenie skóry olejkiem. Warto stosować zwłaszcza olejek migdałowy, kokosowy, arganowy, lawendowy czy z orzeszków macadamia. Dobre będzie także masło kakaowe - jego skuteczność w usuwaniu rozstępów nie została oficjalnie potwierdzona w badaniach, ma jednak silne właściwości nawilżające.

Kuracje na rozstępy. Seria zabiegów... czy akceptacja?

Jeśli kosmetyczne i domowe środki na rozstępy okazały się nieskuteczne, można zastosować także silniejsze kuracje w gabinecie medycyny estetycznej - laserowe usuwanie rozstępów, radiofrekwencję mikroigłową czy karboksyterapię - zabiegi dwutlenkiem węgla.

Ważne jednak, by pamiętać, że rozstępy nie są groźne dla zdrowia - to naturalne zachowanie naszego organizmu i skóry, która w taki sposób reaguje na zmiany. Może zamiast długotrwałych zabiegów, warto popracować nad świadomą akceptacją swojego ciała ze wszystkimi jego niedoskonałościami i wypracować podejście do siebie z czułością i zrozumieniem?

Zdjęcie Warto zacząć działać, gdy tylko zauważymy pierwsze zmiany / 123RF/PICSEL

