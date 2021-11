Jak zrobić loki bez użycia ciepła? Sprawdzona metoda na pięknie spirale

Sposób na loki lepszy niż wałki i kręcenie włosów na gorąco

Dlaczego warto wiedzieć jak zrobić loki bez użycia ciepła? Wykorzystywanie lokówki czy prostownicy do kręcenia włosów może je wysuszać i niszczyć. Gorąco otwiera łuski włosa i powoduje odparowanie z nich całej wody. W efekcie kosmyki są wysuszone i łamliwe, co nie wygląda estetycznie. Kręcenie włosów na wałkach wymaga czasu, którego nie zawsze jest pod dostatkiem, a spanie w twardych przedmiotach na głowie, nie należy do najwygodniejszych. Aby tego uniknąć, warto wykorzystać znany od dawna sposób na loki. Przez noc powstaną piękne skręty, a wgryzające się w głowę wałki nie będą zakłócać naszego snu.

Jak zrobić loki bez użycia ciepła? Wystarczy gazeta

Papiloty jako sposób na kręcone włosy stosowana była już przez nasze mamy i babcie. Jeśli nie posiadamy odpowiedniego sprzętu, z pomocą przyjdą skrawki starych czasopism, które zastąpią papiloty. Lepiej sprawdzają się tutaj gazety codzienne czy papier do drukarki, ale z kolorowymi magazynami też można sobie poradzić. Jak zrobić loki bez użycia ciepła?

Gazety należy pociąć na około 20- 30-centymetrowe paski, a następnie zrolować. Na tak przygotowane papiloty nawijamy wilgotne, ale nie mokre włosy i związujemy końcówki gazet. Papier dzienników jest miękki i bez problemu można zrobić z niego supeł. W przypadku kolorowych magazynów, ich twardy i śliski materiał jest trudny do związania, dlatego najlepiej końcówki związać gumką recepturką. Takie gazetowe papiloty należy nosić, aż włosy wyschną. Można też przed snem wykorzystać ten sposób na loki — przez noc powstaną piękne spirale. Rano wystarczy zdjąć papiloty i ułożyć wymarzoną fryzurę. Dla zabezpieczenia papilotów można włożyć na noc czepek lub chustkę.



Zdjęcie Kręcenie włosów na gazetach to metoda, którą stosowały już nasze mamy i babcie / 123RF/PICSEL

Papiloty z gazet są sprawdzonym przez pokolenia i doskonale działającym sposobem na loki bez użycia ciepła. To metoda odpowiednia dla osób, którym zależy na wyrazistych, mocno poskręcanych spiralach.



