Bob dla każdego

Jennifer Aniston ma taki typ urody oraz kształt twarzy, że w każdej fryzurze wygląda doskonale. Chciałabyś zainspirować się jej najnowszym cięciem, ale obawiasz się, że bob niekoniecznie jest odpowiedni dla ciebie? Nie martw się - dzisiaj ta fryzura występuje już w tylu wariantach, że z łatwością znajdziesz najodpowiedniejszą stylizację dla siebie. Szczególnie twarzowy, lekko cieniowany long bob, którym Jennifer ostatnio zachwyciła świat, będzie pasował wielu kobietom.

"Poproszę o cięcie à la Jen"

Odwiedzasz fryzjera z prośbą o uczesanie "na Jen Aniston"? To oznacza, że z fotela wstaniesz w krótszych włosach uformowanych na kształt boba, który kończy się nad linią barków i efektownie wywija. To właśnie taką fryzurę pokazała aktorka światu podczas eventu, na którym promowała swój nowy serial "The Morning Show".

Sama produkcja nie wzbudziła tylu emocji, co uczesanie gwiazdy. A było, co podziwiać, bo oprócz efektownego uczesania miała też na sobie sukienkę w kwiaty. Całość prezentowała się wspaniale - lekko i świeżo, zarówno ubranie, jak i włosy naturalnie falowały. Dzięki temu Jen jak zawsze wyglądała młodo i zalotnie.

Jennifer Aniston Variety/Ferrari Press/East News East News

Jak nosić fryzurę bob?

Nowa fryzura Jennifer Aniston to dowód na to, że bob jest fryzurą dla każdego. Potwierdza to fakt, że sporo gwiazd inspiruje się jej uczesaniem i stylem, więc... Ty też możesz! Zauważ tylko, że sekret aktorki, która od lat kreuje swój wizerunek kalifornijskiej dziewczyny, leży w dobrze wykonanym cięciu. Włosy - czy są dłuższe, czy też krótkie, jak teraz bob, zawsze okalają jej twarz. To wysmukla ją i czyni optycznie szczuplejszą. W tej wersji bob pasuje do letnich sukienek, świetnie układa się pod kapeluszem lub czapeczką z daszkiem. Do tego delikatny makijaż w beżach i jesteś gotowa, aby wyjść na czerwony dywan tak, jak twoja idolka - pewnie i z błyskiem w oku.

Bob w wersji 2.0, który nosi Aniston, to fryzura, którą dobry fryzjer potrafi dopasować do każdej osoby. Jest to cięcie, które można modyfikować na wiele sposobów - długość włosów, kształt końcówek, a także stylizacja mogą być różne, dostosowane do indywidualnych preferencji. Aniston udowodniła, że bob może być zarówno elegancki, jak i casualowy.

Jennifer Aniston Everett Collection / Everett Collection East News

Kto jeszcze zdecydował się na takie cięcie?

Jennifer Aniston dołączyła do imponującej grupy gwiazd, które ostatnio zdecydowały się na cięcie typu bob. Bob stał się ulubioną fryzurą wielu znanych osób, takich jak Selena Gomez, Hailey Bieber, Margot Robbie, Kaia Gerber czy Dua Lipa. Każda z nich prezentuje swoją unikalną wersję tej fryzury, udowadniając, że bob można nosić na wiele różnych sposobów. Zarówno na jasnych, jak i ciemnych włosach.

Selena Gomez w modnej fryzurze bob. Chris Pizzello/Invision/East News East News

Selena Gomez postawiła na klasycznego boba z prostymi końcówkami, co dodało jej wyglądowi elegancji. Kaia Gerber wybrała bardziej awangardową wersję, z asymetrycznym cięciem i lekko podkręconymi końcówkami. Z kolei Dua Lipa zdecydowała się na boba w stylu lat 90., z grzywką i gładkimi, prostymi włosami. Która z nich najbardziej do Ciebie przemawia?

Tę modną fryzurę wylansowała Hailey Bieber Backgrid/East News East News

