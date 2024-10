Analiza kolorystyczna to proces, w którym określa się typ urody danej osoby. Dzięki temu będzie ona wiedziała jakie kolory wybierać nie tylko jeśli chodzi o swoją garderobą, ale i makijaż czy odcień biżuterii. Prawidłowo dobrana paleta barw potrafi bowiem zupełnie odmienić nasz wygląd - podkreśli kolor tęczówki, optycznie wygładzi zmarszczki i doda naszej cerze świeżości oraz odejmie nam lat. Wykonuje się ją na podstawie takich cech fizycznych takich jak karnacja, kolor oczu i włosów.

Podział na typy urody został opracowany w latach 80. przez amerykańską kosmetolożkę Carole Jackson. W jej książce "Color Me Beautiful" po raz pierwszy wskazała ona cztery podstawowe typy urody, klasyfikowane według pór roku.

Jednak nie wszyscy styliści i makijażyści zgadzali się z tym podziałem, twierdząc, że wiele kobiet wykazuje cechy pośrednie. Poszerzyli więc charakterystykę stworzoną przez Carole Jackson, dodając do niej modele pośrednie. Dzięki temu powstały takie typu urody jak:

Typ urody “jesień"- jak go rozpoznać?

"Jesień" to typ urody, który charakteryzuje się bogatym, ciepłym odcieniem skóry, włosów i oczu, które harmonizują z paletą kolorystyczną naturalnych barw jesieni. Jeśli masz złocistą skórę i naturalnie ciepłe odcienie włosów oraz oczu, prawdopodobnie twój typ urody to “jesień". Oto kilka wskazówek, które pomogą ci go rozpoznać: