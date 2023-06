Spis treści: 01 Wybór odpowiedniego koloru paznokci

02 Kolory paznokci, które postarzają

03 Odpowiednie kolory paznokci dla kobiet po 50-tce

Wybór odpowiedniego koloru paznokci

Wybór odpowiedniego koloru paznokci wcale nie jest prosty. Ogromna różnorodność odcieni lakierów i rodzajów zdobień dostępnych obecnie na rynku manicure paradoksalnie nie ułatwia decyzji.

Co więcej, nie powinno się podążać jedynie za modą, a barwę dobierać również m.in. do wieku. Niektóre z barw mogą bowiem postarzać dłonie, co ma szczególne znaczenie dla kobiet dojrzałych. Jakich kolorów lepiej unikać?

Kolory paznokci, które postarzają

Niebieski - Odcienie niebieskiego są niekorzystne dla dojrzałych dłoni, ponieważ uwidoczniają wszelkie naczynka i żyłki. Najbardziej podbijać ich kolor będzie kobalt.

Fiolet - W przypadku fioletu ma miejsce ta sama sytuacja co z niebieskim. Choć to dość młodzieżowy kolor, to niestety podkreśla wszystkie mankamenty naszych dłoni, szczególnie jego chłodne odcienie.

Czerń - Paznokcie w kolorze czarnym i innych ciemnych odcieniach np. głębokim granacie czy zgniłej zieleni podkreślają zmarszczki i inne niedoskonałości na dłoniach.

Żółty - Z innego powodu również żółty nie jestem odpowiednim kolorem paznokci dla dojrzałych kobiet. Kolor ten bowiem sprawia, że bardziej widoczne stają się przebarwienia i suche skórki.

Neonowe odcienie - Ponieważ neony są niezwykle krzykliwe, przyciągają szczególną uwagę do naszych dłoni, a co za tym idzie, także do ich mankamentów.

Odpowiednie kolory paznokci dla kobiet po 50-tce

Z drugiej strony jest oczywiście szeroka lista kolorów, które będą korzystne dla dojrzałych dłoni. Przede wszystkim warto postawić na klasykę - niektóre elementy są nie tylko sprawdzone, ale i zawsze modne.

Sprawdzi się zatem czerwień oraz bordo, które są ponadczasowe i eleganckie. Dobre będą również królujące obecnie w trendach odcienie typu nude, a także pastelowe i metaliczne odcienie. Z kolei jeśli chodzi o zdobienia, to french manicure jest zawsze świetnym pomysłem.

