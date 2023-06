Spis treści: 01 Olejek herbaciany na twarz

Olejek z drzewa herbacianego to jeden z najpopularniejszych, naturalnych kosmetyków, znany ze swoich antygrzybiczych, antybakteryjnych i antyseptycznych właściwości. Stosuje się go w walce z trądzikiem i w pielęgnacji skóry skłonnej do przetłuszczania, ale także do włosów i paznokci.

Olejek herbaciany pochodzi z Australii, gdzie porasta brzegi strumieni i bagna. Ma cienką korę o białej barwie, kwitnie na biało od wiosny do początku lata. Jego najcenniejszą częścią są liście, z których pozyskiwany jest surowiec zielarski – eteryczny olejek drzewa herbacianego.

Olejek z drzewa herbacianego bogaty jest w terpeny - organiczne związki chemiczne, którym zawdzięcza swój intensywny zapach oraz w monoterpeny, działające antybakteryjnie, antywirusowo i przeciwgrzybiczo.

Olejek herbaciany na twarz

Krem z filtrem UV. Niezbędny produkt w codziennej pielęgnacji twarzy Jednym z najpopularniejszych zastosowań olejku z drzewa herbacianego jest nakładanie go na twarz. Warto jednak pamiętać, że wcześniej należy zmieszać go z olejkiem bazowym, np. jojoba czy z pestek winogron. Olejek bazowy powinien wypełniać buteleczkę do 3/4, pozostałą jej część powinno się zalać olejkiem z drzewa herbacianego. Tak przygotowaną mieszankę należy przykładać następnie do zmienionych chorobowo miejsc.

Olejek herbaciany świetnie wygładzi także lekkie zmarszczki mimiczne - w tym wypadku również należy stosować go w duecie z olejkiem bazowym.

Olejek z drzewa herbacianego można stosować również solo - nakładając go bezpośrednio z buteleczki lub przy pomocy patyczka higienicznego na zmienione chorobo miejsca. Świetnie sprawdzi się on także jako kosmetyk pod oczy - należy delikatnie wklepać go w problematyczne miejsca, najlepiej na noc.

WAŻNE: Olejku z drzewa herbacianego nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz karmiące.

Jak stosować olejek herbaciany na paznokcie?

Olejek herbaciany z powodzeniem stosować można także w pielęgnacji paznokci, szczególnie tych zainfekowanych grzybicą. W tym celu należy kilka kropel olejku wmasować w zaatakowany grzybem paznokieć. Możemy również przygotować kąpiel w miseczce z olejkiem herbacianym. Powinna ona trwać około 15 min.

Zdjęcie Olejek herbaciany skutecznie poradzi sobie z onycholizą / 123RF/PICSEL

Olejek herbaciany świetnie poradzi sobie także z tzw. "zieloną bakterią" oraz onycholizą, czyli schorzeniem płytki paznokcia, które objawia się częściowym lub całkowitym odwarstwieniem się jej od łożyska. Chore paznokcie należy smarować raz lub dwa razy dziennie, wcierając kilka kropel olejku w zainfekowane miejsca.

Olejek herbaciany na włosy

Uroda Olejek rycynowy na rzęsy. Czy naprawdę działa? Olejek herbaciany docenią także właścicielki mocno przetłuszczających się włosów i skóry skłonnej do łojotoku. Świetnie radzi on sobie także z łupieżem. Olejek herbaciany skutecznie hamuje wydzielanie łoju, poprawia ukrwienie skóry, a nawet hamuje proces wypadania włosów.

Olejek z drzewa herbacianego należy nakładać bezpośrednio na włosy, wcześniej rozcieńczając go np. w oliwie z oliwek. Można też dodać kilka kropel olejku do ulubionego szamponu, a następnie myć i pielęgnować włosy jak zwykle.

Olejek herbaciany pod pachy. Skutecznie zabija przykre zapachy

Mało kto wie o jeszcze jednym, zaskakującym zastosowaniu olejku z drzewa herbacianego. Przez wzgląd na swoje mocne działanie bakteriobójcze z powodzeniem mogą go stosować osoby borykające się z nadmiernym poceniem i nieprzyjemnym zapachem spod pach.

By zapobiec przykremu zapachowi, należy przemywać skórę pod pachami olejkiem raz lub dwa razy dziennie. Zabieg ten pozwala skutecznie zwalczyć bakterie i powstrzymuje ich dalszy rozwój. Pamiętajmy, by nakładając olejek rano, użyć następnie dezodorantu, który zwykle stosujemy.

Olejek herbaciany na kleszcze

Olejek herbaciany może nam także pomóc odstraszyć niechciane insekty takie jak komary, mszyce, a nawet kleszcze! Co ważne, olejek ten nie wymaga rozcieńczenia przed aplikacją i można go nakładać bezpośrednio na skórę. Warto nałożyć go więcej w miejscach, które upatrzyły sobie kleszcze czyli pod kolanami, w zgięciach rąk, za uszami, pod biustem i pod pośladkami.

Zdjęcie Olejek z drzewa herbacianego skutecznie odstrasza komary i kleszcze / 123RF/PICSEL

