W erze lat 90. i na początku nowego tysiąclecia Chunky Highlights zyskały popularność dzięki swojemu śmiałemu i wyrazistemu charakterowi, często będąc znacznie jaśniejszymi niż reszta fryzury. Były one wizytówką takich ikon jak Beyoncé czy Sarah Jessica Parker. Ostatnio inspiracja tym stylem wróciła z nową siłą, częściowo dzięki powrotowi kultowej postaci Carrie Bradshaw w serialu “And Just Like That".