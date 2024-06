Najgorsze uczesania dla kobiet po 40. Dodają lat

Ładnemu we wszystkim ładnie? Każda kobieta wie, że to tylko poniekąd prawda. Znacznie częściej okazuje się, że źle dobrane ubranie czy nie twarzowa fryzura mogą szpecić, a nawet dodawać lat. Szczególnie gdy jesteś po 40-stce powinnaś znaleźć takie uczesania, w których będziesz się doskonale czuła, a przy tym pięknie wyglądała. To prostsze niż myślisz, zwłaszcza z naszą ściągą!