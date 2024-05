Marchew w kuchni

Marchewka to popularne warzywo korzeniowe uprawiane na całym świecie, którego znanych jest obecnie kilkadziesiąt różnych odmian. Chociaż większości z nas kojarzy się z intensywnie pomarańczowym warzywem, występują też odmiany w kolorze białym, żółtym, fioletowym i czarnym.

Marchew to bez wątpienia jedno z najbardziej lubianych warzyw. Jest nieodłącznym składnikiem wielu zup, sosów, sałatek i surówek. Ogromną popularnością cieszą się również ciasto i sok marchewkowy.

Można przygotowywać ją na wiele różnych sposobów. Najzdrowsza jest oczywiście spożywana na surowo, ale możemy również przygotować ją na parze, ugotować w niewielkiej ilości wody lub upiec w piekarniku, dzięki czemu wydobędziemy jej naturalną słodycz. Możemy również przygotować z niej orzeźwiający sok, lub dodać do smoothie.



Jakie witaminy zawiera marchew

Niepozorna marchew, którą czasami pomijamy podczas zakupów na rzecz dużo bardziej “eleganckich" warzyw, kryje w sobie wiele cennych witamin i składników odżywczych. Najważniejsze z nich to z pewnością karotenoidy, które nadają jej charakterystycznego, pomarańczowego koloru. W marchwi możemy znaleźć kilka ich rodzajów m.in. luteinę, likopen, alfa-karoten i beta-karoten, czyli prowitaminę A. Ta ostatnia przekształcana jest w naszym organizmie w witaminę A, która jest niezbędna dla wielu kluczowych procesów i odpowiada m.in. za dobry wzrok.

W marchwi znajdziemy również:

witaminy: C, E, K, B6,

kwas foliowy

wapń

żelazo

magnez

potas

fosfor

sód

cynk

Właściwości zdrowotne marchwi

Niskokaloryczna, bogata w wiele cennych witamin marchew powinna być stałym elementem naszej diety. Nie tylko ze względu na walory smakowe, ale i szereg właściwości prozdrowotnych, które zostały potwierdzone naukowo. Marchew wykazuje pozytywne działanie na:

wzrok

układ krążenia

układ trawienia

układ odpornościowy

wspiera pracę serca i mózgu

wykazuje działanie antynowotworowe

Ze względu na wysoką zawartość wielu ważnych witamin i minerałów marchew podaje się pacjentom cierpiącym na niedobory witaminy A, w stanach niedożywienia i niedokrwistości.



Marchew w pielęgnacji urody

Marchew to również nasz sprzymierzeniec w staraniach o piękną skórę. Jej pozytywny wpływ na kondycję naszej skóry to zasługa znajdujących się w niej składników takich jak proteiny, beta-karoten, witaminy: B, E, C, K, kwasu foliowego, wapnia, żelaza, potasu i fosforu.

Kosmetyki z wyciągiem z marchwi działają przeciwstarzeniowo i chronią przed działaniem wolnych rodników. Nawilżają, nadają sprężystość skórze, wspomagają naturalne procesy regeneracji, łagodzą skutki oparzeń słonecznych, zmniejszają stany zapalne skóry takie jak trądzik, wypryski, egzemy. Możesz również wzmocnić działanie swoich ulubionych kremów i balsamów do ciała dodając do nich olej z marchwi. Do wyboru mamy olej (macerat) z marchwi, olejek z nasion marchwi oraz olej z nasion marchwi tłoczony na zimno. Macerat z marchwi (otrzymywany poprzez macerację suchego korzenia marchwi w oleju) odżywia i regeneruje włosy. Sprawia, że są bardziej miękkie i błyszczące oraz chroni je przed promieniowaniem UV. Stosowany na skórę głowy łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie.

Domowe maseczki z marchewki

Aby przekonać się, co daje maseczka z marchewki na twarz, wystarczy skorzystać z jednego z niżej podanych przepisów. Są one proste, nie wymagają dużego nakładu pracy i czasu, a składniki do ich wykonania z pewnością każdy z nas ma w swoim domu:

Maseczka z marchewką i oliwą - polecana do skóry suchej i odwodnionej. Połączenie marchwi i oliwy przywróci skórze blask i zdrowy wygląd.

Maseczka z marchewki na twarz 123RF/PICSEL

Składniki:

1 marchewka

1 łyżka oliwy, ewentualnie oleju z awokado lub migdałowego

Sposób przygotowania:

Marchewkę ugotować do miękkości, a następnie rozdrobnić widelcem na gładką masę. Dodać wybrany olej - jeśli masa jest za sucha można dodać nieco więcej oleju.

Maseczkę nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawić na 15-20 minut. Zmyć ciepłą wodą. Można stosować 2-3 razy w tygodniu.

Maseczka z marchewką i miodem - idealnie sprawdzi się przy skórze tłustej i trądzikowej. Pomaga na wypryski i rozszerzone pory.

Składniki:

2 średniej wielkości marchewki

2 łyżki naturalnego miodu

Sposób przygotowania:

Marchewkę ugotować do miękkości, a następnie rozdrobnić widelcem na gładką masę. W międzyczasie podgrzać miód w mikrofalówce do uzyskania płynnej konsystencję (uważaj aby nie podgrzać go zbyt mocno). Masę marchewkową połączyć z miodem.

Maseczkę nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawić na 10-15 minut. Zmyć ciepłą wodą. Można stosować 1-2 razy w tygodniu.

Maseczki z marchwi można stosować 1-2 razy w tygodniu 123RF/PICSEL

Maseczka z marchewką i pomidorem - maseczka o działaniu rozjaśniającym. Doskonale sprawdzi się w przypadku skóry z przebarwieniami i nierównym kolorytem.

Składniki:

1 marchewka

1 pomidor

Sposób przygotowania:

Marchewkę ugotować do miękkości, a następnie rozdrobnić widelcem na gładką masę. Wycisnąć sok z pomidora i połączyć go z marchewką.

Maseczkę nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawić na 10-15 minut. Zmyć ciepłą wodą. Można stosować 1-2 razy w tygodniu.

Maseczka z marchewką i jogurtem do wszystkich rodzajów skóry - uniwersalna maseczka o delikatnym działaniu złuszczającym.

Składniki:

1 marchewka

1 łyżka jogurtu naturalnego

1 łyżeczka soku z cytryny- opcjonalnie jeśli masz skórę tłustą

Sposób przygotowania:

Marchewkę ugotować do miękkości, a następnie rozdrobnić widelcem na gładką masę. Jogurt połączyć marchewką i wymieszać (opcjonalnie dodać sok z cytryny).

Maseczkę nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawić na 15-20 minut. Zmyć ciepłą wodą. Można stosować 1-2 razy w tygodniu.

Odmładzająca, napinająca skórę maseczka do twarzy Interia DIY