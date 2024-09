Blondy, które odmładzają naszą twarz i sprawiają, że fryzura nabiera lekkości, mają jeszcze jedną dużą zaletę. Nie widać na nich siwych pasemek, tak bardzo jak ma to miejsce w przypadku ciemnych włosów. Jeśli jednak źle czujesz się w ciepłych, słonecznych blondach lub nie pasują one do twojego typu urody, to spokojnie. Nie musisz od razu porzucać marzeń o zostaniu blondynką. Postaw na farby w odcieniach neutralnych i chłodnych, dobranych do twojej karnacji. W przypadku popielatych blondów dobrze jest wykonać koloryzację u fryzjera, aby nie skończyć z włosami o szaro burym, trudnym do określenia i mało twarzowym odcieniu.