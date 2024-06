"Cowgirl cooper nails" , lansowane do niedawna przez samą Bellę Hadid, zmuszone są ustąpić zaszczytnego miejsca na liście wiosennych hitów. Ich głośna konkurencja - "sage chrome nails" - oryginalne, świetliste i wyglądem do złudzenia przypominające taflę jeziora - też muszą już uznać wyższość rywala. "Hot" są teraz zdobienia - kokieteryjne, superkobiece, a przede wszystkim trójwymiarowe i niezwykle wyraźne.

Od kilku sezonów w stylizacjach manicure systematycznie pojawiał się motyw kokardek . W ostatnim czasie bez reszty zawładnął jednak branżą beauty. Do tego stopnia, że dziś kobiety pragną nosić na paznokciach prawdziwe kokardki, wybierając ozdoby 3D. "Coquette nails" dochodzą do głosu.

Trójwymiarowość zachęca do zmian. Odejście od klasycznych, płaskich wzorów może być jednak dla wielu, szczególnie zagorzałych fanek minimalizmu, nieco zbyt odważnym posunięciem. Urodowe trendsetterki przekonują jednak, że takie mamy się stać - odważne i pewne siebie, do granic możliwości.

"Coquette nails" są w tym sezonie niczym prawdziwy powiew świeżości. Swoją nazwą nawiązując do dziewczęcego, wręcz baletowego looku, przywodzą na myśl pudrowy makijaż i kokardki do włosów. Wszystko po to, by na paznokciach wyczarować iście kobiecy i zalotny manicure - taki, którego zazdrościć będzie niejedna koleżanka.